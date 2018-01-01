Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 26 вересня





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі,

Маневичах, Любешові опадів не передбачається.



У Світязі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько

+1…+3 градусів, удень – до +12…+13. Вітер північний, північно-західний, південно-західний і західний, 1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями - дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі,Маневичах, Любешові опадів не передбачається.У Світязі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько+1…+3 градусів, удень – до +12…+13. Вітер північний, північно-західний, південно-західний і західний, 1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями - дощ.

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