Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 26 вересня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі,
Маневичах, Любешові опадів не передбачається.
У Світязі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько
+1…+3 градусів, удень – до +12…+13. Вітер північний, північно-західний, південно-західний і західний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями - дощ.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі,
Маневичах, Любешові опадів не передбачається.
У Світязі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько
+1…+3 градусів, удень – до +12…+13. Вітер північний, північно-західний, південно-західний і західний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями - дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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