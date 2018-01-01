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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 26 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 26 вересня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі,
Маневичах, Любешові опадів не передбачається.

У Світязі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько
+1…+3 градусів, удень – до +12…+13. Вітер північний, північно-західний, південно-західний і західний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями - дощ.

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Теги: погода, прогноз
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