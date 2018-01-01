Розтрощив магазин і авто екс-дружини: за волинянина-дебошира взялися правоохоронці
Сьогодні, 17:53
Волинянину, який розгромив магазин колишньої дружини та пошкодив її авто, повідомили про підозру.
Нагадаємо, у Нововолинську нетверезий чоловік влаштував дебош у магазині колишньої дружини. Згодом він вийшов та розтрощив автівку жінки.
Подія, яка сталася 13 вересня, набула у Нововолинську неабиякого резонансу, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Нетверезий зловмисник зайшов у приміщення магазину "Студія квітів" на вулиці Винниченка, власницею якого є його колишня дружина, та почав лаятися, нищити меблі, кидати у жінку вазони, погрожувати їй та ображати їхню спільну доньку.
Після того, як жінка з донькою вийшли з магазину, хуліган продовжив нищити все у ньому. Не заспокоїв його і приїзд рідної сестри.
Опісля чоловік ще ломом пошкодив авто колишньої дружини, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на понад 21 тис. грн.
Нині зловмиснику повідомили про підозру у вчинені кримінального правопорушення.
Суд обрав йому запобіжний захід у виді особистого зобов’язання, поклавши на нього обов’язки прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою, повідомляти їх про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з потерпілою та донькою без їхньої згоди, а також - від відвідування їхньої оселі та магазину, де відбувалися події.
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Нагадаємо, у Нововолинську нетверезий чоловік влаштував дебош у магазині колишньої дружини. Згодом він вийшов та розтрощив автівку жінки.
Подія, яка сталася 13 вересня, набула у Нововолинську неабиякого резонансу, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Нетверезий зловмисник зайшов у приміщення магазину "Студія квітів" на вулиці Винниченка, власницею якого є його колишня дружина, та почав лаятися, нищити меблі, кидати у жінку вазони, погрожувати їй та ображати їхню спільну доньку.
Після того, як жінка з донькою вийшли з магазину, хуліган продовжив нищити все у ньому. Не заспокоїв його і приїзд рідної сестри.
Опісля чоловік ще ломом пошкодив авто колишньої дружини, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на понад 21 тис. грн.
Нині зловмиснику повідомили про підозру у вчинені кримінального правопорушення.
Суд обрав йому запобіжний захід у виді особистого зобов’язання, поклавши на нього обов’язки прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою, повідомляти їх про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з потерпілою та донькою без їхньої згоди, а також - від відвідування їхньої оселі та магазину, де відбувалися події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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