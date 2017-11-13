На Волині судили двох молодиків, які грабували і били людей
Сьогодні, 17:55
На Волині судили двох мешканців Нововолинська, які грабували людей.
Умисне тяжке тілесне ушкодження, грабежі, хуліганство, вимагання, крадіжки, замах на крадіжку, порушення правил адміністративного нагляду – такий повний перелік злочинів, учинених із березня 2015 року по березень 2016 року 26-річним мешканцем Нововолинська, - інформує прес-служба прокуратури області.
Грабіж та хуліганство разом із ним вчиняв також його молодший на 5 років, але теж уже раніше судимий спільник.
Обом їм суд призначив покарання у виді позбавлення волі – старшому – 5 років та 3 місяці, молодшому – 4 роки та 6 місяців.
Злочини молодики чинили зухвало – підійшовши до перехожих, серед яких траплялися і неповнолітні – били та відбирали гроші.
Тероризували учнів та студентів профтехучилища, не дозволяючи виходити з гуртожитку, кидали камінням у вихователів й чинили різноманітні непристойності
.
Старший викрадав гроші з авто та продукти з магазину. А одного разу у грудні 2015 року кілька разів застромив сувенірну шаблю в груди знайомому, який не помер лише завдяки вчасно наданій медичній допомозі.
Обоє засуджених з весни 2016 року перебували у СІЗО та у суді під тиском неспростовних доказів визнали свою вину у вчиненні злочинів.
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Умисне тяжке тілесне ушкодження, грабежі, хуліганство, вимагання, крадіжки, замах на крадіжку, порушення правил адміністративного нагляду – такий повний перелік злочинів, учинених із березня 2015 року по березень 2016 року 26-річним мешканцем Нововолинська, - інформує прес-служба прокуратури області.
Грабіж та хуліганство разом із ним вчиняв також його молодший на 5 років, але теж уже раніше судимий спільник.
Обом їм суд призначив покарання у виді позбавлення волі – старшому – 5 років та 3 місяці, молодшому – 4 роки та 6 місяців.
Злочини молодики чинили зухвало – підійшовши до перехожих, серед яких траплялися і неповнолітні – били та відбирали гроші.
Тероризували учнів та студентів профтехучилища, не дозволяючи виходити з гуртожитку, кидали камінням у вихователів й чинили різноманітні непристойності
.
Старший викрадав гроші з авто та продукти з магазину. А одного разу у грудні 2015 року кілька разів застромив сувенірну шаблю в груди знайомому, який не помер лише завдяки вчасно наданій медичній допомозі.
Обоє засуджених з весни 2016 року перебували у СІЗО та у суді під тиском неспростовних доказів визнали свою вину у вчиненні злочинів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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