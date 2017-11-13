На Волині судили двох молодиків, які грабували і били людей

На Волині судили двох мешканців Нововолинська, які грабували людей.Умисне тяжке тілесне ушкодження, грабежі, хуліганство, вимагання, крадіжки, замах на крадіжку, порушення правил адміністративного нагляду – такий повний перелік злочинів, учинених із березня 2015 року по березень 2016 року 26-річним мешканцем Нововолинська, - інформує прес-служба прокуратури області.Грабіж та хуліганство разом із ним вчиняв також його молодший на 5 років, але теж уже раніше судимий спільник.Обом їм суд призначив покарання у виді позбавлення волі – старшому – 5 років та 3 місяці, молодшому – 4 роки та 6 місяців.Злочини молодики чинили зухвало – підійшовши до перехожих, серед яких траплялися і неповнолітні – били та відбирали гроші.Тероризували учнів та студентів профтехучилища, не дозволяючи виходити з гуртожитку, кидали камінням у вихователів й чинили різноманітні непристойностіСтарший викрадав гроші з авто та продукти з магазину. А одного разу у грудні 2015 року кілька разів застромив сувенірну шаблю в груди знайомому, який не помер лише завдяки вчасно наданій медичній допомозі.Обоє засуджених з весни 2016 року перебували у СІЗО та у суді під тиском неспростовних доказів визнали свою вину у вчиненні злочинів.