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Згоріла техніка і стіни: подробиці пожежі на Волині. ФОТО

Згоріла техніка і стіни: подробиці пожежі на Волині. ФОТО
Пожежу у селі Вишнів Любомльського району самотужки ліквідували господарі та односельчани.

У понеділок, 24 вересня, о 22:50 в житловому будинку села Вишнів трапилося займання у кухні, - повідомляє Район. Любомль.

На місце виїжджали ДПРЧ-10 міста Любомля.

«Знищено 2 метри квадратних перекриття стелі, кухонну тумбочку, вікно, 4 метра квадратних стіни. Пошкоджено побутову техніку: пральну машинку, холодильник, морозильну камеру, витяжку. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі», – про це повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.

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Згоріла техніка і стіни: подробиці пожежі на Волині. ФОТО
Згоріла техніка і стіни: подробиці пожежі на Волині. ФОТО
Згоріла техніка і стіни: подробиці пожежі на Волині. ФОТО
Згоріла техніка і стіни: подробиці пожежі на Волині. ФОТО
Згоріла техніка і стіни: подробиці пожежі на Волині. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь, рятувальники
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