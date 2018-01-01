Згоріла техніка і стіни: подробиці пожежі на Волині. ФОТО





У понеділок, 24 вересня, о 22:50 в житловому будинку села Вишнів трапилося займання у кухні, - повідомляє



На місце виїжджали ДПРЧ-10 міста Любомля.



«Знищено 2 метри квадратних перекриття стелі, кухонну тумбочку, вікно, 4 метра квадратних стіни. Пошкоджено побутову техніку: пральну машинку, холодильник, морозильну камеру, витяжку. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі», – про це повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пожежу у селі Вишнів Любомльського району самотужки ліквідували господарі та односельчани.У понеділок, 24 вересня, о 22:50 в житловому будинку села Вишнів трапилося займання у кухні, - повідомляє Район. Любомль На місце виїжджали ДПРЧ-10 міста Любомля.«Знищено 2 метри квадратних перекриття стелі, кухонну тумбочку, вікно, 4 метра квадратних стіни. Пошкоджено побутову техніку: пральну машинку, холодильник, морозильну камеру, витяжку. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі», – про це повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту

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