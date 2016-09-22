Перехід на зимовий час 2018: коли переводять годинники в Україні





Коли потрібно переводити годинник на зимовий час і як вберегти своє здоров'я у цей період – далі в матеріалі



У ніч з 27 на 28 жовтня о 4 годині ранку стрілки годинника потрібно перевести на годину назад. Попри те, що в нас з'явиться додаткова година для сну, це не завжди добре позначається на здоров'ї. До нового режиму дня важко звикнути, через що можливе погіршення самопочуття, зниження імунітету та порушення сну.



Експерти кажуть, що перехід на зимовий час люди переносять легше, ніж на літній, але організм людини все одно до нового режиму звикає упродовж цілих двох тижнів. Тож готуватися до переходу на зимовий час потрібно зарання, як мінімум за тиждень.









Перехід на зимовий час 2018 – яких правил варто дотримуватись:



- за кілька днів до переходу на зимовий час дайте своєму організму відпочити – уникайте надмірних фізичних навантажень, не затримуйтесь на роботі та уникайте перевтоми;



- дотримуйтесь правильного харчування – виключіть з раціону алкоголь, жирну їжу, намагайтесь пити більше води;



- за тиждень до переведення годинників щодня лягайте спати на 15 хвилин пізніше, ніж зазвичай;



- перед сном влаштуйтесь собі розслаблюючі процедури – прийміть теплу ванну, випийте трав'яного чаю, не користуйтесь гаджетами за годину до сну;



- більше гуляйте на свіжому повітрі, а перед сном добре провітрюйте вашу спальню.



Організм повністю адаптується до нового режиму вже два-три тижні. Але якщо ви будете дотримуватись цих простих правил, то не відчуєте жодних змін і будете почувати себе бадьорими та повними сил.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перехід на зимовий час у 2018 році в Україні традиційно відбудеться в останню неділю жовтня – в ніч на 28 жовтня.Коли потрібно переводити годинник на зимовий час і як вберегти своє здоров'я у цей період – далі в матеріалі каналу 24 У ніч з 27 на 28 жовтня о 4 годині ранку стрілки годинника потрібно перевести. Попри те, що в нас з'явиться додаткова година для сну, це не завжди добре позначається на здоров'ї. До нового режиму дня важко звикнути, через що можливе погіршення самопочуття, зниження імунітету та порушення сну.Експерти кажуть, що перехід на зимовий час люди переносять легше, ніж на літній, але організм людини все одно до нового режиму звикає упродовж цілих двох тижнів. Тож готуватися до переходу на зимовий час потрібно зарання, як мінімум за тиждень.- за кілька днів до переходу на зимовий час дайте своєму організму відпочити – уникайте надмірних фізичних навантажень, не затримуйтесь на роботі та уникайте перевтоми;- дотримуйтесь правильного харчування – виключіть з раціону алкоголь, жирну їжу, намагайтесь пити більше води;- за тиждень до переведення годинників щодня лягайте спати на 15 хвилин пізніше, ніж зазвичай;- перед сном влаштуйтесь собі розслаблюючі процедури – прийміть теплу ванну, випийте трав'яного чаю, не користуйтесь гаджетами за годину до сну;- більше гуляйте на свіжому повітрі, а перед сном добре провітрюйте вашу спальню.Організм повністю адаптується до нового режиму вже два-три тижні. Але якщо ви будете дотримуватись цих простих правил, то не відчуєте жодних змін і будете почувати себе бадьорими та повними сил.

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