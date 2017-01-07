Скільки волинян отримали субсидії у серпні
Сьогодні, 19:32
Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у серпні отримували 75,4 тис. домогосподарств області (22,4% їх загальної кількості)
Це на 56,3% менше, ніж рік тому, - повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.
З початку року дані субсидії призначили 90,2 тис. домогосподарств (у міських поселеннях – 47,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 43,1 тис. домогосподарств) на загальну суму 24,6 млн.грн.
Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у серпні становив 70,4 грн.
Крім того, у січні–серпні 27,5 тис. домогосподарств призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 85,1 млн.грн.
Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні становив 3088,2 грн.
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Це на 56,3% менше, ніж рік тому, - повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.
З початку року дані субсидії призначили 90,2 тис. домогосподарств (у міських поселеннях – 47,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 43,1 тис. домогосподарств) на загальну суму 24,6 млн.грн.
Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у серпні становив 70,4 грн.
Крім того, у січні–серпні 27,5 тис. домогосподарств призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 85,1 млн.грн.
Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні становив 3088,2 грн.
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