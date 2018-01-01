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З’явилося відео з порадами Андрія Куликова

З’явилося відео з порадами Андрія Куликова
У мережі з′явилося відео із порадами українського теле- і радіожурналіста Андрія Куликова.

У ньому медіаексперт поділився кількома лайфхаками, як не стати жертвою фейку, а також розповів, як правильно читати новини, - пише Конкурент.

До слова, у межах проекту «Школа свідомого громадянина», який організовує Громадянський Рух «Свідомі», 4 вересня у розважальному центрі «Промінь» він прочитав лекцію «Як не бути обманутим в епоху інформаційних війн».

Під час зустрічі з лучанами Андрій Куликов розповів про те, як став журналістом, як працював на провідних телеканалах, а згодом пояснив, як не бути обманутим в епоху інформаційних війн.

Для тих, хто, на жаль, не зміг відвідати лекцію, організатори підготували відеоверсію, яка з'явиться вже незабаром.



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Теги: журналісти, Волинь
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