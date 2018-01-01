Наче пожежа: видовищний захід сонця на волинському озері. ФОТО





Про це пише



Увесь день у Шацьку був сильний вітер, табунами ходили хмари на небі, лив дощ, сипав град.



«Приємно здивував вечір – неймовірним пейзажем на озері Велике Чорне, а саме лимонно-багряно-чорним заревом, що нагадує пожежу», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський фотограф зробив світлину неймовірного заходу сонця на озері Велике Чорне в містечку Шацьк.Про це пише Район. Шацьк Увесь день у Шацьку був сильний вітер, табунами ходили хмари на небі, лив дощ, сипав град.«Приємно здивував вечір – неймовірним пейзажем на озері Велике Чорне, а саме лимонно-багряно-чорним заревом, що нагадує пожежу», - йдеться у повідомленні.

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