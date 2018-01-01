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Наче пожежа: видовищний захід сонця на волинському озері. ФОТО

Наче пожежа: видовищний захід сонця на волинському озері. ФОТО
Волинський фотограф зробив світлину неймовірного заходу сонця на озері Велике Чорне в містечку Шацьк.

Про це пише Район. Шацьк.

Увесь день у Шацьку був сильний вітер, табунами ходили хмари на небі, лив дощ, сипав град.

«Приємно здивував вечір – неймовірним пейзажем на озері Велике Чорне, а саме лимонно-багряно-чорним заревом, що нагадує пожежу», - йдеться у повідомленні.

Наче пожежа: видовищний захід сонця на волинському озері. ФОТО

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Теги: природа, Волинь
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