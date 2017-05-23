На Волині нема грошей на інсулін для діабетиків. ВІДЕО





Про це



Цього року в межах державної субвенції на цю потребу грошей передбачено на рівні 44% до потреби.



Детальніше про шляхи шляхи вирішення проблеми та чи можливо віднайти гроші в обласному або місцевих бюджетах - у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині не вистачає коштів для забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет.Про це йшлося під час програми «Тема дня» на UA: Волинь.Цього року в межах державної субвенції на цю потребу грошей передбачено на рівні 44% до потреби.Детальніше про шляхи шляхи вирішення проблеми та чи можливо віднайти гроші в обласному або місцевих бюджетах - у відео.

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