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На Волині нема грошей на інсулін для діабетиків. ВІДЕО

На Волині нема грошей на інсулін для діабетиків. ВІДЕО
На Волині не вистачає коштів для забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет.

Про це йшлося під час програми «Тема дня» на UA: Волинь.

Цього року в межах державної субвенції на цю потребу грошей передбачено на рівні 44% до потреби.

Детальніше про шляхи шляхи вирішення проблеми та чи можливо віднайти гроші в обласному або місцевих бюджетах - у відео.



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Теги: інсулін, Волинь, діабет
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Коментарі 1
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Зато впіздячили 700тис.гривень на форум інвесторів,на який ніхто із-за кордону не приїхав.Може ці гроші_ Покровського,але було б благородною справою,якби він їх направив на закупівлю інсуліну.Отримав би бонус під час виборчої кампанії.
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