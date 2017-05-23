На Волині нема грошей на інсулін для діабетиків. ВІДЕО
Сьогодні, 21:39
На Волині не вистачає коштів для забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет.
Про це йшлося під час програми «Тема дня» на UA: Волинь.
Цього року в межах державної субвенції на цю потребу грошей передбачено на рівні 44% до потреби.
Детальніше про шляхи шляхи вирішення проблеми та чи можливо віднайти гроші в обласному або місцевих бюджетах - у відео.
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Про це йшлося під час програми «Тема дня» на UA: Волинь.
Цього року в межах державної субвенції на цю потребу грошей передбачено на рівні 44% до потреби.
Детальніше про шляхи шляхи вирішення проблеми та чи можливо віднайти гроші в обласному або місцевих бюджетах - у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Зато впіздячили 700тис.гривень на форум інвесторів,на який ніхто із-за кордону не приїхав.Може ці гроші_ Покровського,але було б благородною справою,якби він їх направив на закупівлю інсуліну.Отримав би бонус під час виборчої кампанії.
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