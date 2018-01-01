Волинян закликають зробити подарунок сину загиблого бійця

Сину загиблого волинського військовослужбовцянезабаром виповниться 11 років. Небайдужих волинян закликають зробити хлопцеві подарунок на день народженні.Про це йдеться у повідомленні у спільноті волонтерського проекту «Діти Небесного Легіону» у соціальній мережі Facebook.Невдовзі свій одинадцятий день народження святкуватиме Максим Атаманчук. Хлопчик є сином Героя України. Його татобрав участь в подіях Революції Гідності у складі Автомайдану. У часі війни — боєць 2-ї роти «Захід», 24-й батальйон територіальної оборони «Айдар».5 вересня 2014-го загинув під час бою з російськими диверсантами, які напали на бійців 2-ї роти батальйону із засідки поблизу села Весела Гора. Бійці на двох машинах під'їхали до блокпоста — на ньому майорів український прапор. Командир групи вийшов з машини, терористи відкрили вогонь. Прострелено бензобак, одна з автівок вибухнула.Свою нагороду «За оборону Луганського аеропорту» отримав посмертно.Максим навчається у 5-му класі однієї із луцьких шкіл. Вчиться задовільно, хоча й буває тяжко. Серед улюблених шкільних предметів – польська мова, малювання та трудове навчання. Важкими для себе хлопець вважає математику та англійську мову, ніяк не може справитись із чужими словами, зате з українською чудово справляється.Недаремно полюбляє Максим фізкультуру і не боїться труднощів, адже міцна фізична підготовка буде запорукою успіху в обраній ним майбутній професії.«У нього є мрія – рятувати людей! Тому вже зараз свідомо говорить, що коли виросте хоче стати пожежником. А приклад, як бути сильною мужньою людиною він має з кого брати: мама є безумовно сильною духом жінкою, а тато навчив його жертвувати навіть своїм власним життям заради великої мети – захисту Батьківщини. Не дивно, що й улюбленим героєм з мультфільмів є неймовірний Халк, який, хоч і монстр, та дуже сильний. А ще, Максим мріє полетіти у космос», - йдеться у повідомленні.У вільний час грає з друзями футбол. Поряд із такими хлопчачими захопленнями, хвалиться, що нещодавно навчився в’язати крючком і це йому сподобалося.Хлопець уже побував у Польщі та Данії, там йому найбільше сподобався аквапарк та їжа, і взагалі, залишилося безліч позитивних вражень. Оскільки, хлопець має слабкий імунітет та часто хворіє, тому потребує оздоровлення у санаторіях чи на морі. Однією з країн, у яку мріяв би поїхати, є Франція, тому що саме там є великий розважальний центр «Дісней Ленд». Максим полюбляє грати у розвиваючі настільні ігри. Йому подобається читати книги англійської письменниці, зокрема його цікавлять пригоди головного героя Гаррі Поттера.Хлопець мріє зустрітися з ірландським бійцем змішаних бойових мистецтв, який виступав у професійному боксі,Серед домашніх тварин хлопцю до вподоби коти, у нього є кіт Мурчик, красивий та грайливий. А ще він мав мишку на ім’я Джері, з якою любив гуляти, гратися, а також годував її.Україну Максим бачить, як державу, як місце, де він мешкає, де у нього багато друзів, знайомих та людей, які його люблять та повсякчас підтримують. І уже зараз хлопець розмірковує, що якби він був політиком, то змінив би доволі багато: допомагав би сім’ям, яким не вистачає засобів для існування, дітям, у яких немає батьків, робив би краще для тих, кому важко в Україні.Волонтери додають: «І ми твердо переконані, що саме так і буде, як тільки Макс підросте та досягне відповідного віку. А зараз цей хлопчина уже ставить свій підпис під інтерв’ю – Атаман – наче наголошуючи, що він гідний наслідник свого роду та відважний син свого татка, якого усі бойові побратими знали саме за цим позивним».Із захватом Максим відзивається про волонтерів, які йому допомагають. Він говорить, що вони – дуже чудові люди і він вдячний Богу, що такі, хто безкорисно допомагають іншим, ще не перевелися на землі.Максим розповів цікаву та повчальну історію про свій похід з братом по котики для мами на річку: «Прийшли ми на річку, де був тоненький лід, почали по ньому йти, нас не зупиняло те, що він тріщить. В результаті, мій брат провалився, а я його діставав. Добре, що все закінчилося добре, і ми зрозуміли, що вчинили не правильно».Мама хлопця, з його ж слів є дуже чудовою, прекрасною, сильною людиною, жінкою, яка завжди підтримає його у тяжку хвилину, з розумінням поставиться до будь-якої ситуації. І він, в свою чергу, намагається матусю слухати, допомагати винести сміття та прибрати в домі, застелити своє ліжко та іноді навіть вимити посуд. Максим завжди підтримує маму, коли їй це потрібно.Мама хлопчика розповіла, що сім’я виживає на її зарплату, від держави вони змогли отримати лише мізерну виплату. А саме основне, що мама з дітками живе одна, і чоловічі руки по господарству завжди потрібні, особливо у тій ситуації, що житло уже потребує ремонту. Та й фінансова підтримка їм би не завадила. З речей найбільш актуальним для її сина є взуття та спортивний костюм. Сім’я надала також адресу для листування та привітання, Максим завжди радий новим знайомствам та дружній переписці.«Отож, давайте зробимо усе можливе, аби через серця небайдужих людей Макс відчув, що він не один і що навіть у такий спосіб його татко дбає про нього», - закликають волонтери небайдужих краян.