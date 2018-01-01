Лучанка стала жертвою нової схеми аферистів. ВІДЕО
Сьогодні, 22:52
Шахраї наживаються на людях через «Нову Пошту». Лучанка Євгенія стверджує, що стала жертвою таких аферистів.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Жінка продавала бензопилу через інтернет-магазин. Покупець знайшовся. Чоловік зателефонував і запропонував купити пилку, однак зробити це забажав у нестандартний спосіб.
«Я відправила з відділення «Нової пошти» в Луцьку на відділення у іншому місті на своє ім’я. Тобто я була і відправником, і одержувачем», - каже постраждала Євгенія.
За її словами, чоловік попросив, аби лучанка надіслала посилку на своє ім’я без накладного платежу, а потім замінила одержувача онлайн. Але коли дівчина спробувала це зробити, виявилося, що вона вже нібито забрала відправлення. Принаймні, так їй повідомили у поштовій компанії. Оператор запевнив лучанку, що товар забрали за її ID-карткою.
Керівництво фірми з себе відповідальність знімає. Каже, жінка свідомо обійшла правила «Нової пошти».
Тим часом постраждала звернулася до поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Жінка продавала бензопилу через інтернет-магазин. Покупець знайшовся. Чоловік зателефонував і запропонував купити пилку, однак зробити це забажав у нестандартний спосіб.
«Я відправила з відділення «Нової пошти» в Луцьку на відділення у іншому місті на своє ім’я. Тобто я була і відправником, і одержувачем», - каже постраждала Євгенія.
За її словами, чоловік попросив, аби лучанка надіслала посилку на своє ім’я без накладного платежу, а потім замінила одержувача онлайн. Але коли дівчина спробувала це зробити, виявилося, що вона вже нібито забрала відправлення. Принаймні, так їй повідомили у поштовій компанії. Оператор запевнив лучанку, що товар забрали за її ID-карткою.
Керівництво фірми з себе відповідальність знімає. Каже, жінка свідомо обійшла правила «Нової пошти».
Тим часом постраждала звернулася до поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Сама себе надурила, то які притензії до пошти?
Якщо лох то надовго .
Останні новини
Лучанка стала жертвою нової схеми аферистів. ВІДЕО
Сьогодні, 22:52
Волинян закликають зробити подарунок сину загиблого бійця
Сьогодні, 22:20
На Волині нема грошей на інсулін для діабетиків. ВІДЕО
Сьогодні, 21:39
Наче пожежа: видовищний захід сонця на волинському озері. ФОТО
Сьогодні, 21:31