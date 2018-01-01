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Лучанка стала жертвою нової схеми аферистів. ВІДЕО

Лучанка стала жертвою нової схеми аферистів. ВІДЕО
Шахраї наживаються на людях через «Нову Пошту». Лучанка Євгенія стверджує, що стала жертвою таких аферистів.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Жінка продавала бензопилу через інтернет-магазин. Покупець знайшовся. Чоловік зателефонував і запропонував купити пилку, однак зробити це забажав у нестандартний спосіб.

«Я відправила з відділення «Нової пошти» в Луцьку на відділення у іншому місті на своє ім’я. Тобто я була і відправником, і одержувачем», - каже постраждала Євгенія.

За її словами, чоловік попросив, аби лучанка надіслала посилку на своє ім’я без накладного платежу, а потім замінила одержувача онлайн. Але коли дівчина спробувала це зробити, виявилося, що вона вже нібито забрала відправлення. Принаймні, так їй повідомили у поштовій компанії. Оператор запевнив лучанку, що товар забрали за її ID-карткою.

Керівництво фірми з себе відповідальність знімає. Каже, жінка свідомо обійшла правила «Нової пошти».

Тим часом постраждала звернулася до поліції.



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Теги: шахраї, Волинь
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Коментарі 2
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Сама себе надурила, то які притензії до пошти?
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Якщо лох то надовго .
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