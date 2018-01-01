Лучанка стала жертвою нової схеми аферистів. ВІДЕО

Євгенія стверджує, що стала жертвою таких аферистів.



Про це йдеться в



Жінка продавала бензопилу через інтернет-магазин. Покупець знайшовся. Чоловік зателефонував і запропонував купити пилку, однак зробити це забажав у нестандартний спосіб.



«Я відправила з відділення «Нової пошти» в Луцьку на відділення у іншому місті на своє ім’я. Тобто я була і відправником, і одержувачем», - каже постраждала Євгенія.



За її словами, чоловік попросив, аби лучанка надіслала посилку на своє ім’я без накладного платежу, а потім замінила одержувача онлайн. Але коли дівчина спробувала це зробити, виявилося, що вона вже нібито забрала відправлення. Принаймні, так їй повідомили у поштовій компанії. Оператор запевнив лучанку, що товар забрали за її ID-карткою.



Керівництво фірми з себе відповідальність знімає. Каже, жінка свідомо обійшла правила «Нової пошти».



Тим часом постраждала звернулася до поліції.







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