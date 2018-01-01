З миру по нитці: волинян просять допомогти військовим





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Заступник Володимир-Волинського міського голови Олег Свідерський розповів, що до виконавчого комітету міської ради звернулося командування 14-ої ОМБР з проханням допомогти придбати господарські товари, запчастини, матеріали для ремонтних робіт. Допомогти зібрати необхідні матеріали і кошти просять також громадян.



«У нас в місті дислокується 14-та бригада. Керівництво її звернувся з переліком матеріалів, які необхідні для облаштування побуту військовослужбовців у казармах. Звертаємося до підприємств і установ міста, до громади з проханням долучитися до збору коштів на ці побутові потреби і завершення ремонту у казармах. Значна частина коштів, розраховуємо, буде зібрана і в рамках відзначення Дня захисника ми зможемо привітати і дати можливість захисникам почуватися комфортно», – розповів Олег Свідерський.



Кошти на матеріально-технічну підтримку 14-ої ОМБР можна переказувати винятково на офіційний банківський рахунок бригади за реквізитами: в/ч А1008, м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 265, МФО 820172, Код ЄДРПОУ 26614751, р/р 31256630089236 в УДКСУ Волинська область.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинян закликають допомогти військовослужбовцям 14-ої окремої механізованої бригади зустріти День захисника України з комфортом у вже відремонтованих казармах.Про це пише Буг Заступник Володимир-Волинського міського головирозповів, що до виконавчого комітету міської ради звернулося командування 14-ої ОМБР з проханням допомогти придбати господарські товари, запчастини, матеріали для ремонтних робіт. Допомогти зібрати необхідні матеріали і кошти просять також громадян.«У нас в місті дислокується 14-та бригада. Керівництво її звернувся з переліком матеріалів, які необхідні для облаштування побуту військовослужбовців у казармах. Звертаємося до підприємств і установ міста, до громади з проханням долучитися до збору коштів на ці побутові потреби і завершення ремонту у казармах. Значна частина коштів, розраховуємо, буде зібрана і в рамках відзначення Дня захисника ми зможемо привітати і дати можливість захисникам почуватися комфортно», – розповів Олег Свідерський.

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