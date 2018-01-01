вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З миру по нитці: волинян просять допомогти військовим

З миру по нитці: волинян просять допомогти військовим
Волинян закликають допомогти військовослужбовцям 14-ої окремої механізованої бригади зустріти День захисника України з комфортом у вже відремонтованих казармах.

Про це пише Буг.

Заступник Володимир-Волинського міського голови Олег Свідерський розповів, що до виконавчого комітету міської ради звернулося командування 14-ої ОМБР з проханням допомогти придбати господарські товари, запчастини, матеріали для ремонтних робіт. Допомогти зібрати необхідні матеріали і кошти просять також громадян.

«У нас в місті дислокується 14-та бригада. Керівництво її звернувся з переліком матеріалів, які необхідні для облаштування побуту військовослужбовців у казармах. Звертаємося до підприємств і установ міста, до громади з проханням долучитися до збору коштів на ці побутові потреби і завершення ремонту у казармах. Значна частина коштів, розраховуємо, буде зібрана і в рамках відзначення Дня захисника ми зможемо привітати і дати можливість захисникам почуватися комфортно», – розповів Олег Свідерський.

Кошти на матеріально-технічну підтримку 14-ої ОМБР можна переказувати винятково на офіційний банківський рахунок бригади за реквізитами: в/ч А1008, м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 265, МФО 820172, Код ЄДРПОУ 26614751, р/р 31256630089236 в УДКСУ Волинська область.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 14 бригада, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поїзд переїхав легковик: загинуло двоє людей
Сьогодні, 08:46
Як виглядав базар на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:25
З миру по нитці: волинян просять допомогти військовим
Сьогодні, 08:04
Міськрада з Волині виграла суд у Мінфіну
Сьогодні, 06:50
Комп’ютери для волинських шкіл обійдуться у 300 тисяч
Сьогодні, 06:20
Схожі новини
Волинські бійці на параді на Донбасі. ФОТО Волинські бійці на параді на Донбасі. ФОТО
25 липень, 22:07
Військових із Волині відвідала Геращенко Військових із Волині відвідала Геращенко
16 липень, 22:53
Керівництво всіх районів Волині буде опікуватися 14-ю бригадою Керівництво всіх районів Волині буде опікуватися 14-ю бригадою
26 червень, 03:52
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами «В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
04 червень, 08:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поїзд переїхав легковик: загинуло двоє людей
Сьогодні, 08:46
 0
Як виглядав базар на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:25
 0
З миру по нитці: волинян просять допомогти військовим
Сьогодні, 08:04
 0
Міськрада з Волині виграла суд у Мінфіну
Сьогодні, 06:50
 0
Комп’ютери для волинських шкіл обійдуться у 300 тисяч
Сьогодні, 06:20
 0
Медіа
відео
1/8