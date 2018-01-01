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Зупинка, яку перевернув вітер у Луцьку, виявилася нічийною

Зупинка, яку перевернув вітер у Луцьку, виявилася нічийною
Зупинка, що була повалена вітром біля ТЦ «Караван» у Луцьку, залишилася «у спадок» місту від підприємця. Втім, у департаменті ЖКГ Луцькради кажуть: то не їхня.

Про це у зазначив заступник начальника департаменту ЖКГ міськради Микола Осіюк, - передає Конкурент.

«Ми її не ставили, тому ми їй нічого робити не будемо. Ця земля віддана в оренду чи власність Привокзального ринку», – сказав Микола Осіюк.

Також він додав, що зупинки, які були встановлені за кошти міста, забетоновані і надійно закріплені.

«Жодна з них не перекинеться», – пообіцяв Микола Осіюк.

Звернувшись за коментарем до начальника департаменту муніципальної варти міськради Юлії Сиротинської, вдалося більше роз'яснити цю ситуацію.

Вона розповіла, що раніше цю зупинку зобов'язали поставити суб'єкта господарювання, який встановлював тоді свій МАФ. Пізніше в підприємця закінчилися всі дозволи, а місто не продовжило дозволу розміщувати МАФ ще на 10 років. Відтак МАФ демонтували, а зупинка залишилася для міста.

Журналісти надіслали запит та очікують відповіді стосовно того, кому ж належить ненадійно закріплена зупинка, що знаходиться на вулиці Карпенка-Карого.

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Теги: зупинка, Луцьк
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