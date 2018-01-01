Комп’ютери для волинських шкіл обійдуться у 300 тисяч





Про це пише



Про проведення аукціону на закупівлю ноутбуку в комплекті із програмним забезпеченням, багатофункціональним пристроєм та ламінатором йдеться у повідомленні на сайті держзакупівель Prozorro.



Вартість тендеру становить 299,6 тисячі гривень.



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 11 жовтня 2018 року.



Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 31 грудня 2018 року.



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