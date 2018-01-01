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Комп’ютери для волинських шкіл обійдуться у 300 тисяч

Комп’ютери для волинських шкіл обійдуться у 300 тисяч
Відділ освіти молоді та спорту Любешівської РДА закупить 11 комплектів комп’ютерного обладнання для початкових класів «Нової української школи» Любешівського району.

Про це пише Район. Любешів.

Про проведення аукціону на закупівлю ноутбуку в комплекті із програмним забезпеченням, багатофункціональним пристроєм та ламінатором йдеться у повідомленні на сайті держзакупівель Prozorro.

Вартість тендеру становить 299,6 тисячі гривень.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 11 жовтня 2018 року.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 31 грудня 2018 року.

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Теги: тендер, Волинь
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