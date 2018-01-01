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Гріх хабара: священиків у Луцьку вчили розбиратися у корупції

Гріх хабара: священиків у Луцьку вчили розбиратися у корупції
У Луцькому екзархаті УГКЦ відбулися формаційні тренінги для священиків та мирян в рамках реалізації пасторальної програми з протидії гріхові корупції, затвердженої синодом єпископів.

Про це повідомляє Католицький оглядач.

Формаційні тренінги для священиків, які провадив голова Центру протидії корупції УГКЦ Петро Дарморіс.

На зустрічі у Луцьку владика Йосафат (Говера) наголосив, що для священиків важливо орієнтуватися в цій темі, щоб давати адекватні відповіді на ті проблемні ситуації з якими звертаються люди. Тому на тренінгах учасники детально розглядали різні прояви корупції, наприклад механізми хабарництва, вимагання, шахрайства, таємної змови, відмивання грошей, зловживання посадовим становищем, непотизм або кумівство та інші види корупційних дій, які мають місце в нашому суспільстві. Кожне із перелічених явищ учасники розглядали на конкретних прикладах, які трапляються в щоденному житті на побутовому рівні, з метою пошуку причин корупційної поведінки і одночасно задля пошуку рішень для протидії цьому злу.

Особливу увагу під час тренінгу було приділено практичним моментам в душпастирській діяльності священиків, зокрема щодо сповідництва, проповідництва, катехизації та інших форм і способів душпастирського служіння.

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Теги: хабар, Волинь
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