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Смертельна аварія: потяг перетворив авто на брухт. ФОТО

Смертельна аварія: потяг перетворив авто на брухт. ФОТО
Поблизу села Лоцкіне у Миколаївській області сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення пасажирського швидкісного потяга «Інтерсіті» та легковика загинули двоє людей.

Про це повідомляє ТСН.

У поліції розповіли, що автомобіль ЗАЗ-110307 проїжджав через залізничну станцію під працюючі попереджувальні сигнали семафора та опинився на залізничній колії, коли його протаранив потяг «Інтерсіті» сполученням «Херсон-Київ».

В результаті загинули 46-річний водій та 36-річний пасажир автомобіля. На місці автопригоди працювали правоохоронці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Смертельна аварія: потяг перетворив авто на брухт. ФОТО
Смертельна аварія: потяг перетворив авто на брухт. ФОТО
Смертельна аварія: потяг перетворив авто на брухт. ФОТО
Смертельна аварія: потяг перетворив авто на брухт. ФОТО

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Теги: ДТП, смерть
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