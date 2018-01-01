Смертельна аварія: потяг перетворив авто на брухт. ФОТО





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У поліції розповіли, що автомобіль ЗАЗ-110307 проїжджав через залізничну станцію під працюючі попереджувальні сигнали семафора та опинився на залізничній колії, коли його протаранив потяг «Інтерсіті» сполученням «Херсон-Київ».



В результаті загинули 46-річний водій та 36-річний пасажир автомобіля. На місці автопригоди працювали правоохоронці.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Лоцкіне у Миколаївській області сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення пасажирського швидкісного потяга «Інтерсіті» та легковика загинули двоє людей.Про це повідомляє ТСН У поліції розповіли, що автомобіль ЗАЗ-110307 проїжджав через залізничну станцію під працюючі попереджувальні сигнали семафора та опинився на залізничній колії, коли його протаранив потяг «Інтерсіті» сполученням «Херсон-Київ».В результаті загинули 46-річний водій та 36-річний пасажир автомобіля. На місці автопригоди працювали правоохоронці.За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

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