Смертельна аварія: потяг перетворив авто на брухт. ФОТО
Сьогодні, 03:02
Поблизу села Лоцкіне у Миколаївській області сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення пасажирського швидкісного потяга «Інтерсіті» та легковика загинули двоє людей.
Про це повідомляє ТСН.
У поліції розповіли, що автомобіль ЗАЗ-110307 проїжджав через залізничну станцію під працюючі попереджувальні сигнали семафора та опинився на залізничній колії, коли його протаранив потяг «Інтерсіті» сполученням «Херсон-Київ».
В результаті загинули 46-річний водій та 36-річний пасажир автомобіля. На місці автопригоди працювали правоохоронці.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.
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Про це повідомляє ТСН.
У поліції розповіли, що автомобіль ЗАЗ-110307 проїжджав через залізничну станцію під працюючі попереджувальні сигнали семафора та опинився на залізничній колії, коли його протаранив потяг «Інтерсіті» сполученням «Херсон-Київ».
В результаті загинули 46-річний водій та 36-річний пасажир автомобіля. На місці автопригоди працювали правоохоронці.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.
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