Собаці замінили череп на титановий, надрукований на 3D-принтері





Про це повідомляє



У дев’ятирічної такси Петчес діагностували пухлину головного мозку. Собаку вирішили оперувати, однак виявилося, що видалення такої великої пухлини також призведе до видалення майже 70 відсотків черепа тварини.



Цю ділянку кістки вирішили замінити на титановий протез, який надрукували на 3D-принтері на основі сканів комп’ютерної томографії голови Петчес. Зазвичай в таких випадках видалену ділянку черепа замінюють титановою пластиною, але вчені вважають, що протез, що повторює форму рідного черепа, — найкраща альтернатива подібній пластині.



Після операції Петчес одужала та почувається добре. Проте, за тиждень після операції у собаки діагностували міжхребцеву грижу, через яку їй паралізувало нижні кінцівки, однак це ніяк не пов’язане з установкою протеза.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дослідники з Університету Онтаріо надрукували титановий протез черепа на 3D-принтері. Він допоміг відновити справжній череп собаки, значну частину якого довелося вирізати під час операції з видалення пухлини.Про це повідомляє Громадське з посиланням на Канадську телерадіомовну корпорацію.У дев’ятирічної такси Петчес діагностували пухлину головного мозку. Собаку вирішили оперувати, однак виявилося, що видалення такої великої пухлини також призведе до видалення майже 70 відсотків черепа тварини.Цю ділянку кістки вирішили замінити на титановий протез, який надрукували на 3D-принтері на основі сканів комп’ютерної томографії голови Петчес. Зазвичай в таких випадках видалену ділянку черепа замінюють титановою пластиною, але вчені вважають, що протез, що повторює форму рідного черепа, — найкраща альтернатива подібній пластині.Після операції Петчес одужала та почувається добре. Проте, за тиждень після операції у собаки діагностували міжхребцеву грижу, через яку їй паралізувало нижні кінцівки, однак це ніяк не пов’язане з установкою протеза.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію