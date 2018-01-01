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Поїзд переїхав легковик: загинуло двоє людей

Поїзд переїхав легковик: загинуло двоє людей
На Миколаївщині водій автомобіля Славута виїхав на залізничний переїзд, де його збив пасажирський потяг.

Про це повідомляє місцевий портал «Новости-N», передає УНІАН.

Трагедія сталася на залізничному переїзді біля станції «Лоцкіно». Поїзд «Інтерсіті» «Херсон-Київ» рухався зі сторони Миколаєва в напрямку Києва.

Водій автомобіля «Таврія» проігнорував звукову і світлову сигналізацію, що сповіщає про наближення поїзда і виїхав на залізничний переїзд біля станції «Лоцкіно». Потяг, що рухався на швидкості близько 100 км, протаранив «Славуту» і відкинув її на відстань близько 200 метрів.

В результаті ДТП загинули місцеві жителі — водій і пасажир автомобіля «Славута». Сам автомобіль розбитий практично вщент, відновленню не підлягає.

Після аварії на місці працює слідчо-оперативна група Баштанського райвідділу поліції, чекають приїзду слідчого слідчого управління ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Після аварії пасажирський поїзд затримався приблизно на годину. Прибув на місце аварії додатковий тепловоз відбуксирував поїзд на найближчу станцію, звідки він вирушив далі за місцем призначення в місто Київ. Ніхто з пасажирів поїзда і бригади тепловоза під час аварії не постраждав.
Поїзд переїхав легковик: загинуло двоє людей
Поїзд переїхав легковик: загинуло двоє людей
Поїзд переїхав легковик: загинуло двоє людей

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Теги: потяг, смерть
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