Поїзд переїхав легковик: загинуло двоє людей
Сьогодні, 08:46
На Миколаївщині водій автомобіля Славута виїхав на залізничний переїзд, де його збив пасажирський потяг.
Про це повідомляє місцевий портал «Новости-N», передає УНІАН.
Трагедія сталася на залізничному переїзді біля станції «Лоцкіно». Поїзд «Інтерсіті» «Херсон-Київ» рухався зі сторони Миколаєва в напрямку Києва.
Водій автомобіля «Таврія» проігнорував звукову і світлову сигналізацію, що сповіщає про наближення поїзда і виїхав на залізничний переїзд біля станції «Лоцкіно». Потяг, що рухався на швидкості близько 100 км, протаранив «Славуту» і відкинув її на відстань близько 200 метрів.
В результаті ДТП загинули місцеві жителі — водій і пасажир автомобіля «Славута». Сам автомобіль розбитий практично вщент, відновленню не підлягає.
Після аварії на місці працює слідчо-оперативна група Баштанського райвідділу поліції, чекають приїзду слідчого слідчого управління ГУ Нацполіції в Миколаївській області.
Після аварії пасажирський поїзд затримався приблизно на годину. Прибув на місце аварії додатковий тепловоз відбуксирував поїзд на найближчу станцію, звідки він вирушив далі за місцем призначення в місто Київ. Ніхто з пасажирів поїзда і бригади тепловоза під час аварії не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє місцевий портал «Новости-N», передає УНІАН.
Трагедія сталася на залізничному переїзді біля станції «Лоцкіно». Поїзд «Інтерсіті» «Херсон-Київ» рухався зі сторони Миколаєва в напрямку Києва.
Водій автомобіля «Таврія» проігнорував звукову і світлову сигналізацію, що сповіщає про наближення поїзда і виїхав на залізничний переїзд біля станції «Лоцкіно». Потяг, що рухався на швидкості близько 100 км, протаранив «Славуту» і відкинув її на відстань близько 200 метрів.
В результаті ДТП загинули місцеві жителі — водій і пасажир автомобіля «Славута». Сам автомобіль розбитий практично вщент, відновленню не підлягає.
Після аварії на місці працює слідчо-оперативна група Баштанського райвідділу поліції, чекають приїзду слідчого слідчого управління ГУ Нацполіції в Миколаївській області.
Після аварії пасажирський поїзд затримався приблизно на годину. Прибув на місце аварії додатковий тепловоз відбуксирував поїзд на найближчу станцію, звідки він вирушив далі за місцем призначення в місто Київ. Ніхто з пасажирів поїзда і бригади тепловоза під час аварії не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Поїзд переїхав легковик: загинуло двоє людей
Сьогодні, 08:46
Як виглядав базар на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:25
З миру по нитці: волинян просять допомогти військовим
Сьогодні, 08:04
Міськрада з Волині виграла суд у Мінфіну
Сьогодні, 06:50
Комп’ютери для волинських шкіл обійдуться у 300 тисяч
Сьогодні, 06:20