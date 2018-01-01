Курс валют у Луцьку на 26 вересня
Сьогодні, 09:03
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.817, а продаж - 28.148.
Євро при купівлі становить - 32.602, при продажу - 33.227.
Курс російського рубля: купівля - 0.375, продаж - 0.435.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.128, продаж - 7.715.
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Євро при купівлі становить - 32.602, при продажу - 33.227.
Курс російського рубля: купівля - 0.375, продаж - 0.435.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.128, продаж - 7.715.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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