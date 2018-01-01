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Як убезпечити дітей в школах: рекомендації головної освітянки Луцька. ВІДЕО

Як убезпечити дітей в школах: рекомендації головної освітянки Луцька. ВІДЕО
Начальник управління освіти Луцькради Зіновія Лещенко поділилася рекомендаціями, як зробити так, щоб дитина залишалася в полі зору під час візиту до школи.

Про це вона розповіла в ефірі UA:Волинь.

«Якщо на місці всі працівники зранку в закладі несуть таку, як треба, відповідальність, і належно виконують свої обов’язки, то вчасно можна, якщо не випередити якісь неприємні ситуації, то бодай зупинити після цих засобів.

Тому можу порекомендувати: все-таки, батьки доводять дітей на перший поверх у вестибюль, в присутності їх діти знімають верхній одяг, доходять до межі, де вже починається рекреація основної школи чи початкової школи, і далі черговий учитель – це просто рекомендація – не пропускає дорослих. Тобто залишаються тільки діти.

Далі вони розходяться по своїх класах. Бо іншого виходу наразі – наголошую, наразі – я не бачу», – розповіла Зіновія Лещенко.

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Теги: школа, дитина, Луцьк, безпека
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