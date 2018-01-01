Як убезпечити дітей в школах: рекомендації головної освітянки Луцька. ВІДЕО





Про це вона розповіла в ефірі



«Якщо на місці всі працівники зранку в закладі несуть таку, як треба, відповідальність, і належно виконують свої обов’язки, то вчасно можна, якщо не випередити якісь неприємні ситуації, то бодай зупинити після цих засобів.



Тому можу порекомендувати: все-таки, батьки доводять дітей на перший поверх у вестибюль, в присутності їх діти знімають верхній одяг, доходять до межі, де вже починається рекреація основної школи чи початкової школи, і далі черговий учитель – це просто рекомендація – не пропускає дорослих. Тобто залишаються тільки діти.



Далі вони розходяться по своїх класах. Бо іншого виходу наразі – наголошую, наразі – я не бачу», – розповіла Зіновія Лещенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник управління освіти Луцькради Зіновія Лещенко поділилася рекомендаціями, як зробити так, щоб дитина залишалася в полі зору під час візиту до школи.Про це вона розповіла в ефірі UA:Волинь «Якщо на місці всі працівники зранку в закладі несуть таку, як треба, відповідальність, і належно виконують свої обов’язки, то вчасно можна, якщо не випередити якісь неприємні ситуації, то бодай зупинити після цих засобів.Тому можу порекомендувати: все-таки, батьки доводять дітей на перший поверх у вестибюль, в присутності їх діти знімають верхній одяг, доходять до межі, де вже починається рекреація основної школи чи початкової школи, і далі черговий учитель – це просто рекомендація – не пропускає дорослих. Тобто залишаються тільки діти.Далі вони розходяться по своїх класах. Бо іншого виходу наразі – наголошую, наразі – я не бачу», – розповіла Зіновія Лещенко.

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