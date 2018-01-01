Волинянин встановив рекорд на чемпіонаті України з пауерліфтингу
Сьогодні, 09:41
Волинянин здобув перемогу та встановив нові рекорди на чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу.
Нещодавно у Коломиї відбувся чемпіонат України з класичного пауерліфтингу серед усіх вікових груп, - інформує прес-служба Ковельської міської ради.
Майже 500 спортсменів з різних регіонів країни взяли участь у змаганнях. Серед них - ковельчанин Станіслав Здробилко. Він вперше виступав у відкритій віковій групі у вагової категорії до 83 кг.
Хлопець виграв чемпіонат, а також встановив нові рекорди України у присіданні — 265 кг та у сумі триборства - 710 кг.
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Нещодавно у Коломиї відбувся чемпіонат України з класичного пауерліфтингу серед усіх вікових груп, - інформує прес-служба Ковельської міської ради.
Майже 500 спортсменів з різних регіонів країни взяли участь у змаганнях. Серед них - ковельчанин Станіслав Здробилко. Він вперше виступав у відкритій віковій групі у вагової категорії до 83 кг.
Хлопець виграв чемпіонат, а також встановив нові рекорди України у присіданні — 265 кг та у сумі триборства - 710 кг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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