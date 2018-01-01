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Волинянин встановив рекорд на чемпіонаті України з пауерліфтингу

Волинянин встановив рекорд на чемпіонаті України з пауерліфтингу
Волинянин здобув перемогу та встановив нові рекорди на чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу.

Нещодавно у Коломиї відбувся чемпіонат України з класичного пауерліфтингу серед усіх вікових груп, - інформує прес-служба Ковельської міської ради.

Майже 500 спортсменів з різних регіонів країни взяли участь у змаганнях. Серед них - ковельчанин Станіслав Здробилко. Він вперше виступав у відкритій віковій групі у вагової категорії до 83 кг.

Хлопець виграв чемпіонат, а також встановив нові рекорди України у присіданні — 265 кг та у сумі триборства - 710 кг.

Волинянин встановив рекорд на чемпіонаті України з пауерліфтингу
Волинянин встановив рекорд на чемпіонаті України з пауерліфтингу

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Теги: ковельчанин, спорт, Волинь
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