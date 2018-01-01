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«Наші діти заслуговують на краще»: під Волиньрадою – мітинг

«Наші діти заслуговують на краще»: під Волиньрадою – мітинг
Жителі села Стобихівка Камінь-Каширського району просять почати будівництво школи у їхньому населеному пункті.

Вони зібралися під стінами Волинської облдержадміністрації.

Нагадаємо, що школа у Стобихівці розрахована на 80 дітей, хоча наразі в ній вчиться 250.

Зазначають, що діти будуть вчитися в три зміни.

Мітингувальники просять, аби будівництво принаймні почали.

Жителі села навіть самотужки зібрали півмільйона гривень на нову школу.

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«Наші діти заслуговують на краще»: під Волиньрадою – мітинг
«Наші діти заслуговують на краще»: під Волиньрадою – мітинг
«Наші діти заслуговують на краще»: під Волиньрадою – мітинг
«Наші діти заслуговують на краще»: під Волиньрадою – мітинг
«Наші діти заслуговують на краще»: під Волиньрадою – мітинг
«Наші діти заслуговують на краще»: під Волиньрадою – мітинг
«Наші діти заслуговують на краще»: під Волиньрадою – мітинг
«Наші діти заслуговують на краще»: під Волиньрадою – мітинг

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Теги: Волиньрада, Луцьк, мітинг, Стобихівка, школа, скандал
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