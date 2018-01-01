«Наші діти заслуговують на краще»: під Волиньрадою – мітинг
Сьогодні, 10:09
Жителі села Стобихівка Камінь-Каширського району просять почати будівництво школи у їхньому населеному пункті.
Вони зібралися під стінами Волинської облдержадміністрації.
Нагадаємо, що школа у Стобихівці розрахована на 80 дітей, хоча наразі в ній вчиться 250.
Зазначають, що діти будуть вчитися в три зміни.
Мітингувальники просять, аби будівництво принаймні почали.
Жителі села навіть самотужки зібрали півмільйона гривень на нову школу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Побачили хоч одного губернатора: Савченко побував у волинській «глибинці»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вони зібралися під стінами Волинської облдержадміністрації.
Нагадаємо, що школа у Стобихівці розрахована на 80 дітей, хоча наразі в ній вчиться 250.
Зазначають, що діти будуть вчитися в три зміни.
Мітингувальники просять, аби будівництво принаймні почали.
Жителі села навіть самотужки зібрали півмільйона гривень на нову школу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Побачили хоч одного губернатора: Савченко побував у волинській «глибинці»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Наші діти заслуговують на краще»: під Волиньрадою – мітинг
Сьогодні, 10:09
Волинянин встановив рекорд на чемпіонаті України з пауерліфтингу
Сьогодні, 09:41
У селищі на Волині викрили підпільну заправку. ФОТО
Сьогодні, 09:37
У чергах на кордоні з Польщею – 570 авто
Сьогодні, 09:28