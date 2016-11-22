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Руки геть від «Проліска»: у Волиньраді – мітинг на підтримку Касарди.ФОТО

Руки геть від «Проліска»: у Волиньраді – мітинг на підтримку Касарди.ФОТО
У приміщенні Волинської ОДА зібралися десятки людей, які прийшли підтримати директора санаторію матері і дитини «Пролісок» Валентину Касарду – люди впевнені, що її хочуть «прибрати із санаторію, аби потрапити на «тепле місце».

Протест люди зібрали 26 вересня вдень сесії Волиньради.

Люди просять «Чого її цькувати і наговорювати на неї, все прекрасно, все працює, - підібраний персонал, навчене обслуговування. Я знаю, про що я говорю, я відпочивала в різних санаторіях», - розповідають жінки.

Вони запевняють, що на підтримку директора приїхали не лише працівник санаторію, а й люди з ближніх сіл, навіть з Ківерців.

Учасники акції на підтримку посадовиці впевнені, що Касарду хочуть «посунути «з посади після того, як вона довела заклад «До толку».

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«Багато санаторіїв навіть не стають на рівень з нашим санаторієм. Хіба це погано, що людина так працює»! – кажуть люди. На цих словах десятки учасників акції почали кричати: «Правильно, правильно»
На думку самої Касарди, через депутатську більшість йде рейдерський захват санаторію.

«По-іншому я не можу коментувати. Питання не в Касарді як в керівнику, і я, і мої люди розуміють, що треба забрати керівника, а там вже далі простіше», - мовила вона.
Руки геть від «Проліска»: у Волиньраді – мітинг на підтримку Касарди.ФОТО
Руки геть від «Проліска»: у Волиньраді – мітинг на підтримку Касарди.ФОТО
Руки геть від «Проліска»: у Волиньраді – мітинг на підтримку Касарди.ФОТО
Руки геть від «Проліска»: у Волиньраді – мітинг на підтримку Касарди.ФОТО
Руки геть від «Проліска»: у Волиньраді – мітинг на підтримку Касарди.ФОТО
Руки геть від «Проліска»: у Волиньраді – мітинг на підтримку Касарди.ФОТО
Руки геть від «Проліска»: у Волиньраді – мітинг на підтримку Касарди.ФОТО

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Теги: мітинг, Волиньрада, Пролісок, Валентина Касарда, санаторій
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