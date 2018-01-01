Волинській паралімпійці вручили ключі від квартири

Богдані Конащук вручили ключі від квартири.



Це трапилося під час сесії Волиньради 26 вересня.



Голова Волиньради Ігор Палиця зауважив, що почнуть сесію із приємних новин. Так, він зауважив, що учасниці змагань з лижних перегонів та біатлону на Зимових параолімпійських іграх 2018 Богдані Конащук вручать ключі від квартири.



Тож він вітав спортсменку разом із головою ОДА Олександром Савченком.



Дівчина щиро подякувала за таку підтримку та також вручила голові Волиньради маленький подарунок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учасниць Зимових паралімпійських ігор 2018, волинянцівручили ключі від квартири.Це трапилося під час сесії Волиньради 26 вересня.Голова Волиньрадизауважив, що почнуть сесію із приємних новин. Так, він зауважив, що учасниці змагань з лижних перегонів та біатлону на Зимових параолімпійських іграх 2018 Богдані Конащук вручать ключі від квартири.Тож він вітав спортсменку разом із головою ОДАДівчина щиро подякувала за таку підтримку та також вручила голові Волиньради маленький подарунок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію