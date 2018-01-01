Волинській паралімпійці вручили ключі від квартири
Сьогодні, 10:22
Учасниць Зимових паралімпійських ігор 2018, волинянці Богдані Конащук вручили ключі від квартири.
Це трапилося під час сесії Волиньради 26 вересня.
Голова Волиньради Ігор Палиця зауважив, що почнуть сесію із приємних новин. Так, він зауважив, що учасниці змагань з лижних перегонів та біатлону на Зимових параолімпійських іграх 2018 Богдані Конащук вручать ключі від квартири.
Тож він вітав спортсменку разом із головою ОДА Олександром Савченком.
Дівчина щиро подякувала за таку підтримку та також вручила голові Волиньради маленький подарунок.
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Це трапилося під час сесії Волиньради 26 вересня.
Голова Волиньради Ігор Палиця зауважив, що почнуть сесію із приємних новин. Так, він зауважив, що учасниці змагань з лижних перегонів та біатлону на Зимових параолімпійських іграх 2018 Богдані Конащук вручать ключі від квартири.
Тож він вітав спортсменку разом із головою ОДА Олександром Савченком.
Дівчина щиро подякувала за таку підтримку та також вручила голові Волиньради маленький подарунок.
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