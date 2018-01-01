Депутат просить «відродити» ягідництво на Волині

Ціна на малину та полуницю у заготівельників на Волині вкрай низькі, тож люди починають відмовлятися від цього бізнесу.Про це йшлося під час сесії Волиньради 26 вересня.Депутатзауважив, що внаслідок того, що малину цьогоріч приймають по 10-12 грн виникає думка про їхній «заговор». Адже людям стало не вигідно вирощувати ягоду. Однак на думку депутат, проблему можна вирішити, і втрутитися тут має ОДА.«Я вважаю, що треба розробити чітку програму розвитку ягідництва», - зауважив Грицюк. Мовляв, Волинь може робити джеми, варення тощо.«Навіть у моєму рідному селі підприємці викорчували по 10-12 га малини. У нас і так катастрофічний відтік робочої сили у Польщу,а тут була б зайнятість, робочі місця», - резюмував він. Тож депутат попрохав в ОДА розробити програму із підтримки ягідництва у регіоні.