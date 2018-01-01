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Депутат просить «відродити» ягідництво на Волині

Депутат просить «відродити» ягідництво на Волині
Ціна на малину та полуницю у заготівельників на Волині вкрай низькі, тож люди починають відмовлятися від цього бізнесу.

Про це йшлося під час сесії Волиньради 26 вересня.

Депутат Анатолій Грицюк зауважив, що внаслідок того, що малину цьогоріч приймають по 10-12 грн виникає думка про їхній «заговор». Адже людям стало не вигідно вирощувати ягоду. Однак на думку депутат, проблему можна вирішити, і втрутитися тут має ОДА.

«Я вважаю, що треба розробити чітку програму розвитку ягідництва», - зауважив Грицюк. Мовляв, Волинь може робити джеми, варення тощо.

«Навіть у моєму рідному селі підприємці викорчували по 10-12 га малини. У нас і так катастрофічний відтік робочої сили у Польщу,а тут була б зайнятість, робочі місця», - резюмував він. Тож депутат попрохав в ОДА розробити програму із підтримки ягідництва у регіоні.

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Теги: ягідництво, Волинь, Грицюк
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