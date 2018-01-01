Хай «крутелик» відповість: поліцію просять взятися за винуватця аварії з Лисом

Очільника головного управління Нацполіції Волині просять взяти під особистий контроль розслідування дорожньо-транспортної пригоди, у ході якої під колеса автівки потрапив відомий письменникВідповідний запит під час сесії Волиньради 26 вересня озвучив заступник голови ВолиньрадиВін нагадав, що аварія трапилася поблизу гімназії №4 у Луцьку.«Його збили просто на зебрі, на пішохідному переході, збили крутим автомобілем», - мовив Пирожик. Тому він попросив Шпигу, який був присутній у залі, взяти під особистий контроль розслідування інциденту.«Судячи із того, на якій швидкості летів на зебрі цей «крутелик», він звик вирішувати всі питання… Дуже прошу - хай по повній відповість, і оплатить лікування нашого спільного друга, почесного громадянина Волині» - мовив Пирожик.Колеги підтримали його запит.