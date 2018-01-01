Хай «крутелик» відповість: поліцію просять взятися за винуватця аварії з Лисом
Сьогодні, 10:55
Очільника головного управління Нацполіції Волині просять взяти під особистий контроль розслідування дорожньо-транспортної пригоди, у ході якої під колеса автівки потрапив відомий письменник Володимир Лис.
Відповідний запит під час сесії Волиньради 26 вересня озвучив заступник голови Волиньради Олександр Пирожик.
Він нагадав, що аварія трапилася поблизу гімназії №4 у Луцьку.
«Його збили просто на зебрі, на пішохідному переході, збили крутим автомобілем», - мовив Пирожик. Тому він попросив Шпигу, який був присутній у залі, взяти під особистий контроль розслідування інциденту.
«Судячи із того, на якій швидкості летів на зебрі цей «крутелик», він звик вирішувати всі питання… Дуже прошу - хай по повній відповість, і оплатить лікування нашого спільного друга, почесного громадянина Волині» - мовив Пирожик.
Колеги підтримали його запит.
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Відповідний запит під час сесії Волиньради 26 вересня озвучив заступник голови Волиньради Олександр Пирожик.
Він нагадав, що аварія трапилася поблизу гімназії №4 у Луцьку.
«Його збили просто на зебрі, на пішохідному переході, збили крутим автомобілем», - мовив Пирожик. Тому він попросив Шпигу, який був присутній у залі, взяти під особистий контроль розслідування інциденту.
«Судячи із того, на якій швидкості летів на зебрі цей «крутелик», він звик вирішувати всі питання… Дуже прошу - хай по повній відповість, і оплатить лікування нашого спільного друга, почесного громадянина Волині» - мовив Пирожик.
Колеги підтримали його запит.
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