Стоїть на болоті: у селі на Волині просять грошей на ремонт школи

У школі села Городище Ківерцівського району у місцевій школі підлога, що два роки потребує заміни – будівництво звели на болотистому грунті на низькому фундаменті, тож нині заклад знову потребує понад 100 тис грн. заміну підлоги.Про це під час Волиньради 26 вересня повідомив депутатДепутат зауважив, що у села є велика проблема – потребує ремонту дорога, яка є єдиним зв’язком села із навколишнім світом. Однак окрім цього, у місцевій школі треба замінити підлогу. Справа в тому, що заклад звели понад 40 років тому на низькому фундаменті на болоті. За рік-два підлога прогниває, покривається Грибком та цвіллю, що також впливає на стан здоров’я учнів та вчителів школи.Тому Ройко звернувся із проханням виділити 118 тис грн. на ремонт підлоги першого поверху школи та коридору на умовах співфінансування із місцевими бюджетами. Колеги підтримали його запит.