Лучанці в магазині продали лаваш з пліснявою. ФОТО
Сьогодні, 11:08
У Луцьку в магазині жінці продали запліснявілий лаваш, у якого закінчився термін придатності.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала Олександра Містюк.
"Давненько не постила таких дописів... Отож, щиро дякую від імені усіх лучан, особливо тих, що мешкають поблизу вулиці Шевченка, 13, власникам чудного супермаркету "Наш Край"! Ви щодня тішите нас надзвичайно милими оку продуктами! От сьогодні мені пощастило придбати ультрасвіжий лаваш, ще й з просрочкою... А от вчора фарш, яким навіть страшно кицю погодувати. Тішуся, адже ми, українці, починаємо з себе і активно крокуємо у світ європейської якості!" - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала Олександра Містюк.
"Давненько не постила таких дописів... Отож, щиро дякую від імені усіх лучан, особливо тих, що мешкають поблизу вулиці Шевченка, 13, власникам чудного супермаркету "Наш Край"! Ви щодня тішите нас надзвичайно милими оку продуктами! От сьогодні мені пощастило придбати ультрасвіжий лаваш, ще й з просрочкою... А от вчора фарш, яким навіть страшно кицю погодувати. Тішуся, адже ми, українці, починаємо з себе і активно крокуємо у світ європейської якості!" - йдеться у дописі.
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