вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанці в магазині продали лаваш з пліснявою. ФОТО

Лучанці в магазині продали лаваш з пліснявою. ФОТО
У Луцьку в магазині жінці продали запліснявілий лаваш, у якого закінчився термін придатності.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Олександра Містюк.

"Давненько не постила таких дописів... Отож, щиро дякую від імені усіх лучан, особливо тих, що мешкають поблизу вулиці Шевченка, 13, власникам чудного супермаркету "Наш Край"! Ви щодня тішите нас надзвичайно милими оку продуктами! От сьогодні мені пощастило придбати ультрасвіжий лаваш, ще й з просрочкою... А от вчора фарш, яким навіть страшно кицю погодувати. Тішуся, адже ми, українці, починаємо з себе і активно крокуємо у світ європейської якості!" - йдеться у дописі.

Лучанці в магазині продали лаваш з пліснявою. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: їжа, продукти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Із луцької «Ласки» через зміну директора пішло багато працівників
Сьогодні, 11:23
На Волині під колеса фури потрапив 17-річний мотоцикліст
Сьогодні, 11:13
Лучанці в магазині продали лаваш з пліснявою. ФОТО
Сьогодні, 11:08
Стоїть на болоті: у селі на Волині просять грошей на ремонт школи
Сьогодні, 10:56
Хай «крутелик» відповість: поліцію просять взятися за винуватця аварії з Лисом
Сьогодні, 10:55
Схожі новини
Назвали шкідливі поєднання продуктів, які люди їдять щодня Назвали шкідливі поєднання продуктів, які люди їдять щодня
26 жовтень, 2016, 03:37
Улітку м'ясо і безалкогольні напої можуть подорожчати Улітку м'ясо і безалкогольні напої можуть подорожчати
24 травень, 2016, 09:34
Що їдять мешканці Луцького зоопарку. ВІДЕО Що їдять мешканці Луцького зоопарку. ВІДЕО
22 вересень, 20:20
У центрі Луцька відкриється нова кав'ярня. ФОТО У центрі Луцька відкриється нова кав'ярня. ФОТО
12 вересень, 17:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку через аварію на Шопена – ускладнений рух. ФОТО
Сьогодні, 11:43
 0
У Луцьку хочуть встановити біля шкіл антивандальні манекени
Сьогодні, 11:34
 0
Савченко поділився враженнями про півроку роботи
Сьогодні, 11:34
 0
У Луцьку не закупили «секонд-хенд» тролейбуси, бо інвесторів «зашугали»
Сьогодні, 11:31
 0
Проект був просто красивим малюнком, – Савченко про волинську школу
Сьогодні, 11:25
 0
Медіа
відео
1/8