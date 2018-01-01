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На Волині під колеса фури потрапив 17-річний мотоцикліст

На Волині під колеса фури потрапив 17-річний мотоцикліст
На автодорозі поблизу села Соловичі у Турійському районі вантажівка «DAF» збила мотоцикл «Минск».

У середу, 26 вересня, мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. За фактом ДТП триває перевірка, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Автопригода трапилася близько п’ятої години ранку. За кермом вантажівки перебував 56-річний житель Іваничівського району.

Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху, та зіткнувся із мотоциклом «Минск», під керуванням 17-річного жителя Турійського району, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП 17-річний водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Перевірка триває.

Фото ілюстративне

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Теги: ДТП, аварія
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