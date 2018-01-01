На Волині під колеса фури потрапив 17-річний мотоцикліст





У середу, 26 вересня, мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. За фактом ДТП триває перевірка, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Автопригода трапилася близько п’ятої години ранку. За кермом вантажівки перебував 56-річний житель Іваничівського району.



Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху, та зіткнувся із мотоциклом «Минск», під керуванням 17-річного жителя Турійського району, який рухався у попутному напрямку.



Внаслідок ДТП 17-річний водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.



Правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Перевірка триває.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі поблизу села Соловичі у Турійському районі вантажівка «DAF» збила мотоцикл «Минск».У середу, 26 вересня, мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. За фактом ДТП триває перевірка, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Автопригода трапилася близько п’ятої години ранку. За кермом вантажівки перебував 56-річний житель Іваничівського району.Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху, та зіткнувся із мотоциклом «Минск», під керуванням 17-річного жителя Турійського району, який рухався у попутному напрямку.Внаслідок ДТП 17-річний водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.Правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Перевірка триває.

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