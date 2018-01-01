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Проект був просто красивим малюнком, – Савченко про волинську школу

Проект був просто красивим малюнком, – Савченко про волинську школу
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко пояснив, чому не почалося будівництво школи у Стобихівці - готовий проект, про який говорили мешканці села, довелося переробляти.

Про це йшлося під час сесії Волиньради 26 вересня.

Нагадаємо, перед початком сесії біля Волиньради зібралися кілька десятків мешканців із села, які розповіли, що прийшли прохати початку будівництва.

«Ситуація по Стобихівці переросла в політичну, хоча я там політики не вбачаю», - мовив Савченко. Він нагадав, що там був проект 2012 року – дорогий та з безліччю зауважень.

«Він навіть не був прив’язаний до землі, її не існувало, в натурі не було. Проект був просто красивим малюнком», - мовив голова ОДА . Тож проект довелося переробляти. Нині він перебуває на погодженні, на перший етап роботи готові дати 3 млн грн.

«Далі робота наша і ваша – це ДФРР, який нам має ці гроші дати. Я думаю, що за 2-3роки вона буде збудована», - мовив посадовець. Він зауважив, що її не будували десятки років, тож зараз, за півроку, реалізувати проект неможливо.

«Я місяць тому був в Стобихівці, ми обнялися, роз’їхалися, вони наступного дня не пустили дітей в школу», - мовив голова ОДА.

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Теги: Стобихівка, Олександр Савченко, освіта, школа
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