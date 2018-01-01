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У Луцьку не закупили «секонд-хенд» тролейбуси, бо інвесторів «зашугали»

У Луцьку не закупили «секонд-хенд» тролейбуси, бо інвесторів «зашугали»
У Луцькраді назвали причини провалу 10-мільйонного тендеру на закупівлю вживаних тролейбусів з Європи.

Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.

Під час обговорення змін до бюджету депутат Юлія Вусенко поцікавилася, чому перекидають гроші з купівлі тролейбусів, адже це питання раніше було пріоритетним.

«Якщо оголошувати третій раз тендер, то кошти можуть бути не використані до кінця року. Зараз гроші конче потрібні для будівництва реабілітаційного центру та господарських потреб», - відповів заступник мера Григорій Недопад.

Юлія Вусенко запитала, чи кошти на закупівлю тролейбусів передбачать у 2019 році.

«Ми беремо курс на збільшення електротранспорту. Ми не відмовляємося від того, щоб брати участь у проекті ЄБРР на придбання 30 нових тролейбусів. Наші експерти обстежили вживані тролейбуси, які пропонували купити. Вони можуть деякий час їхати без контактної мережі і закрити проблемні вулиці, зокрема, Дубнівську», - сказав Недопад.

В.о мера Григорій Пустовіт заявив, що потенційні учасники відмовилися брати участь у тендері, бо їх залякали.

«До них дзвонили і ким тільки не представлялися, і журналістами, і ким тільки. Зашугали всіх потенційних інвесторів», - додав Пустовіт.

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Теги: транспорт, тролейбуси
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