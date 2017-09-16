У Луцьку хочуть встановити біля шкіл антивандальні манекени

Микола Яручик просить встановити поруч з пішохідними переходами біля навчальних закладів антивандальні манекени задля збереження життя дітей.



Про це він розповів у відео-зверненні на свої сторінці у



"Після того, як відремонтували дорогу до села Рованці, за що дуже вдячні обласній владі, водії дуже часто порушують правила дорожнього рух. Внаслідок чого за останні два місяці загинуло двоє Людей. Тому я подав депутатський запит голові Волинської ОДА Савченку Олександру аби він дав розпорядження відповідним службам щодо контролю перевищення швидкості водії на даній дялянці дороги і щоб там відновили освітлення", - мовив Микола Яручиу



До міської влади він подав запит про захист здоров'я дітей, щоб зменшити травмування на дорогах. І просить підтримати ініціативу щодо закупівлі антивандальних яскраво світловідбиваючих манекенів, які потрібно встановити біля кожної школи. Ці нововведення, на його думку, зменшать кількість травмованих внаслідок ДТП.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутатпросить встановити поруч з пішохідними переходами біля навчальних закладів антивандальні манекени задля збереження життя дітей.Про це він розповів у відео-зверненні на свої сторінці у facebook. "Після того, як відремонтували дорогу до села Рованці, за що дуже вдячні обласній владі, водії дуже часто порушують правила дорожнього рух. Внаслідок чого за останні два місяці загинуло двоє Людей. Тому я подав депутатський запит голові Волинської ОДА Савченку Олександру аби він дав розпорядження відповідним службам щодо контролю перевищення швидкості водії на даній дялянці дороги і щоб там відновили освітлення", - мовив Микола ЯручиуДо міської влади він подав запит про захист здоров'я дітей, щоб зменшити травмування на дорогах. І просить підтримати ініціативу щодо закупівлі антивандальних яскраво світловідбиваючих манекенів, які потрібно встановити біля кожної школи. Ці нововведення, на його думку, зменшать кількість травмованих внаслідок ДТП.

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