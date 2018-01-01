Савченко поділився враженнями про півроку роботи

Голова Волинської обласної державної адміністраціїперебуває на посаді ось уже півроку, тож він розповів, що найактивніше довелося працювати над наповненням бюджету.Про це він розповів під час сесії Волиньради 26 вересня.«Сьогодні я працюю рівно 6 місяців. На що були спрямовані зусилля роботи – найбільше ми опікувалися наповненням бюджету, це те, про що ми з вами будемо говорити», – мовив посадовець. За півроку він звернув увагу, що на Волині дуже складно наповнювати бюджет.«Хотів би, щоб кожен розумів, що гроші не беруться будь-звідки», – наголосив голова ОДА.«За підсумками 8 місяців ми отримали перевиконання 107% – це 20 мільйонів, платежі ПДФО, що, в принципі, добре», – сказав він. Ще майже 10 млн – відсотки від зберігання коштів на банківських рахунках незадіяних коштів.Однак, за словами Савченка, це досить невеликі суми. Тому він попросив депутатів із розумінням поставитися до ситуації, коли вони оголошують запити, адже гроші не беруться нізвідки.«Є багато питань, які вирішуються просто в розмовах. Через сесію можна повторити, для категорії виборців, але ці питання модна вирішувати в ході, а не від сесії до сесії», – зауважив посадовець.За його словами, наповнення місцевих бюджетів – ще важче питання.«У нас 40% ОТГ є неспроможними. У них витрати на адмінапарат перевищують 40-80%. Для чого потрібні такі утворення?» – мовив посадовець. Тому він прийняв рішення переформатувати рішення комісії, яка схвалює формування ОТГ.Зрештою Савченко зауважив, що Волинь має великий потенціал та ресурс, тому треба багато працювати і регіон вдасться просувати вперед.