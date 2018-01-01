У Луцьку через аварію на Шопена – ускладнений рух. ФОТО





Про це



Інцидент трапився у середу 26 вересня близько 11:00. На перехресті на вулиці Шопена зіткнулися два автомобілі: Toyota та Renault.



Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.



На місці працює патрульна поліція та регулювальник.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася аварія на перехресті Шопена і Коперника.Про це “Волинській правді” повідомили очевидці.Інцидент трапився у середу 26 вересня близько 11:00. На перехресті на вулиці Шопена зіткнулися два автомобілі: Toyota та Renault.Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.На місці працює патрульна поліція та регулювальник.

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