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У Луцьку через аварію на Шопена – ускладнений рух. ФОТО

У Луцьку через аварію на Шопена – ускладнений рух. ФОТО
У Луцьку сталася аварія на перехресті Шопена і Коперника.

Про це “Волинській правді” повідомили очевидці.

Інцидент трапився у середу 26 вересня близько 11:00. На перехресті на вулиці Шопена зіткнулися два автомобілі: Toyota та Renault.

Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

На місці працює патрульна поліція та регулювальник.
У Луцьку через аварію на Шопена – ускладнений рух. ФОТО
У Луцьку через аварію на Шопена – ускладнений рух. ФОТО
У Луцьку через аварію на Шопена – ускладнений рух. ФОТО
У Луцьку через аварію на Шопена – ускладнений рух. ФОТО
У Луцьку через аварію на Шопена – ускладнений рух. ФОТО
У Луцьку через аварію на Шопена – ускладнений рух. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, рух
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