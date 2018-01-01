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Волинські поліцейські провідали дітей в інтернаті на Донбасі. ФОТО

Волинські поліцейські провідали дітей в інтернаті на Донбасі. ФОТО
Волинські поліцейські на Луганщині відвідали вихованців місцевої школи-інтернату.

про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

Співробітники Головного управління Національної поліції у Волинській області, котрі несуть службу в Луганській і Донецькій областях відвідали дітей у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті, що в селі Гірське Луганської області.

Поліцейські поспілкувалися з дітьми, передали їм різноманітні подарунки.

Волинські поліцейські несуть службу на сході країни із 2014 року та надають допомогу місцевому населенню.

Волинські поліцейські провідали дітей в інтернаті на Донбасі. ФОТО
Волинські поліцейські провідали дітей в інтернаті на Донбасі. ФОТО

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Теги: поліція, діти
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