Волинські поліцейські провідали дітей в інтернаті на Донбасі. ФОТО





про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



Співробітники Головного управління Національної поліції у Волинській області, котрі несуть службу в Луганській і Донецькій областях відвідали дітей у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті, що в селі Гірське Луганської області.



Поліцейські поспілкувалися з дітьми, передали їм різноманітні подарунки.



Волинські поліцейські несуть службу на сході країни із 2014 року та надають допомогу місцевому населенню.





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