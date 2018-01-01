Кого з волинських освітян відзначили премією
Сьогодні, 12:10
У 2018 році обласною премією імені Й. Гошовського відзначили п’ятьох освітян.
Відповідне рішення прийняли 26 вересня під час сесії Волинської обласної ради.
Премію за заслуги у галузі освіти цьогоріч отримають:
Ковальчук Валентина Миколаївна - директор Маневицького районного центру творчості дітей та юнацтва;
Ризванюк Любов Василівнуа - художній керівник «Народного художнього колективу» - ансамблю танцю «Барвінок» комунального позашкільного навчального закладу «Ковельський палац учнівської молоді імені Івана Франка»;
Степанченко Майя Василівна - вчитель фізики та астрономії Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського;
Фенюка Іван Іванович - вчитель фізики та математики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Шельвів Локачинського району;
Яблонський Юрій Михайлович -директора Рожищенського НВК №4 «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія».
Освітянам виплатять грошову винагороду та вручать дипломи лауреатів.
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Відповідне рішення прийняли 26 вересня під час сесії Волинської обласної ради.
Премію за заслуги у галузі освіти цьогоріч отримають:
Ковальчук Валентина Миколаївна - директор Маневицького районного центру творчості дітей та юнацтва;
Ризванюк Любов Василівнуа - художній керівник «Народного художнього колективу» - ансамблю танцю «Барвінок» комунального позашкільного навчального закладу «Ковельський палац учнівської молоді імені Івана Франка»;
Степанченко Майя Василівна - вчитель фізики та астрономії Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського;
Фенюка Іван Іванович - вчитель фізики та математики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Шельвів Локачинського району;
Яблонський Юрій Михайлович -директора Рожищенського НВК №4 «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія».
Освітянам виплатять грошову винагороду та вручать дипломи лауреатів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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