Кого з волинських освітян відзначили премією





Відповідне рішення прийняли 26 вересня під час сесії Волинської обласної ради.



Премію за заслуги у галузі освіти цьогоріч отримають:



Ковальчук Валентина Миколаївна - директор Маневицького районного центру творчості дітей та юнацтва;



Ризванюк Любов Василівнуа - художній керівник «Народного художнього колективу» - ансамблю танцю «Барвінок» комунального позашкільного навчального закладу «Ковельський палац учнівської молоді імені Івана Франка»;



Степанченко Майя Василівна - вчитель фізики та астрономії Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського;



Фенюка Іван Іванович - вчитель фізики та математики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Шельвів Локачинського району;



Яблонський Юрій Михайлович -директора Рожищенського НВК №4 «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія».



Освітянам виплатять грошову винагороду та вручать дипломи лауреатів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2018 році обласною премією імені Й. Гошовського відзначили п’ятьох освітян.Відповідне рішення прийняли 26 вересня під час сесії Волинської обласної ради.Премію за заслуги у галузі освіти цьогоріч отримають:- директор Маневицького районного центру творчості дітей та юнацтва;- художній керівник «Народного художнього колективу» - ансамблю танцю «Барвінок» комунального позашкільного навчального закладу «Ковельський палац учнівської молоді імені Івана Франка»;- вчитель фізики та астрономії Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського;- вчитель фізики та математики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Шельвів Локачинського району;-директора Рожищенського НВК №4 «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія».Освітянам виплатять грошову винагороду та вручать дипломи лауреатів.

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