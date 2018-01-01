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Кого з волинських освітян відзначили премією

Кого з волинських освітян відзначили премією
У 2018 році обласною премією імені Й. Гошовського відзначили п’ятьох освітян.

Відповідне рішення прийняли 26 вересня під час сесії Волинської обласної ради.

Премію за заслуги у галузі освіти цьогоріч отримають:

Ковальчук Валентина Миколаївна - директор Маневицького районного центру творчості дітей та юнацтва;

Ризванюк Любов Василівнуа - художній керівник «Народного художнього колективу» - ансамблю танцю «Барвінок» комунального позашкільного навчального закладу «Ковельський палац учнівської молоді імені Івана Франка»;

Степанченко Майя Василівна - вчитель фізики та астрономії Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського;

Фенюка Іван Іванович - вчитель фізики та математики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Шельвів Локачинського району;

Яблонський Юрій Михайлович -директора Рожищенського НВК №4 «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія».

Освітянам виплатять грошову винагороду та вручать дипломи лауреатів.

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Теги: премії, освітяни, Волиньрада
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