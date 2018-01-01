На Волині «мідні» надра надали геологам для вивчення





Про це стало відомо під час сесії Волиньради 26 вересня.



ДП «Українська геологічна компанія» звернулася за дозволом на отримання надр.



На їх території геологи планують вивчати родовища руди міді саморобної в межах Ратнівського рудного поля, яке знаходиться у Ратнівському та Камінь-Каширському районах Волинської області.



Депутати проголосували за це питання без обговорень - рішення підтримали 47 депутатів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державному підприємству «Українська геологічна компанія» надали у користування надра з метою геологічного вивчення родовищ у двох районах на Волині.Про це стало відомо під час сесії Волиньради 26 вересня.ДП «Українська геологічна компанія» звернулася за дозволом на отримання надр.На їх території геологи планують вивчати родовища руди міді саморобної в межах Ратнівського рудного поля, яке знаходиться у Ратнівському та Камінь-Каширському районах Волинської області.Депутати проголосували за це питання без обговорень - рішення підтримали 47 депутатів

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