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На Волині «мідні» надра надали геологам для вивчення

На Волині «мідні» надра надали геологам для вивчення
Державному підприємству «Українська геологічна компанія» надали у користування надра з метою геологічного вивчення родовищ у двох районах на Волині.

Про це стало відомо під час сесії Волиньради 26 вересня.

ДП «Українська геологічна компанія» звернулася за дозволом на отримання надр.

На їх території геологи планують вивчати родовища руди міді саморобної в межах Ратнівського рудного поля, яке знаходиться у Ратнівському та Камінь-Каширському районах Волинської області.

Депутати проголосували за це питання без обговорень - рішення підтримали 47 депутатів

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Теги: копалини, мідь, руда, геологи, Волинь
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