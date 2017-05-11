У Луцьку на купівлю житла атовцям дали менше грошей, аніж потрібно
Сьогодні, 12:12
У Луцьку виділили замало грошей на програму придбання житла військовим на умовах співфінансування.
Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова повідомила, що у рамках внесення змін до бюджету Луцька планують виділити мільйон на придбання житла атовцям.
«Ми неодноразово піднімали цю тему, я чув багато обіцянок, що програма буде виконуватися. Зараз у програмі є лише 6 мільйонів на придбання житла. Сподіваюся, ми проголосуємо і дамо ще мільйон», - зауважив депутат Андрій Покровський.
За його словами, на початку року у програмі передбачали 11,5 мільйона гривень на придбання житла, а спочатку взагалі йшлося про 15 мільйонів. Відтак, Андрій Покровський попросив повернути у програму кошти, яких не вистачає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова повідомила, що у рамках внесення змін до бюджету Луцька планують виділити мільйон на придбання житла атовцям.
«Ми неодноразово піднімали цю тему, я чув багато обіцянок, що програма буде виконуватися. Зараз у програмі є лише 6 мільйонів на придбання житла. Сподіваюся, ми проголосуємо і дамо ще мільйон», - зауважив депутат Андрій Покровський.
За його словами, на початку року у програмі передбачали 11,5 мільйона гривень на придбання житла, а спочатку взагалі йшлося про 15 мільйонів. Відтак, Андрій Покровський попросив повернути у програму кошти, яких не вистачає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині призначили директора психоневрологічного інтернату
Сьогодні, 12:18
Мешканці чотирьох вулиць Ковеля сидітимуть без води
Сьогодні, 12:15
У Луцьку на купівлю житла атовцям дали менше грошей, аніж потрібно
Сьогодні, 12:12
На Волині «мідні» надра надали геологам для вивчення
Сьогодні, 12:10
Кого з волинських освітян відзначили премією
Сьогодні, 12:10