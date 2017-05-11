У Луцьку на купівлю житла атовцям дали менше грошей, аніж потрібно

У Луцьку виділили замало грошей на програму придбання житла військовим на умовах співфінансування.Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.Директор департаменту бюджету та фінансівповідомила, що у рамках внесення змін до бюджету Луцька планують виділити мільйон на придбання житла атовцям.«Ми неодноразово піднімали цю тему, я чув багато обіцянок, що програма буде виконуватися. Зараз у програмі є лише 6 мільйонів на придбання житла. Сподіваюся, ми проголосуємо і дамо ще мільйон», - зауважив депутатЗа його словами, на початку року у програмі передбачали 11,5 мільйона гривень на придбання житла, а спочатку взагалі йшлося про 15 мільйонів. Відтак, Андрій Покровський попросив повернути у програму кошти, яких не вистачає.