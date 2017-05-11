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У Луцьку на купівлю житла атовцям дали менше грошей, аніж потрібно

У Луцьку на купівлю житла атовцям дали менше грошей, аніж потрібно
У Луцьку виділили замало грошей на програму придбання житла військовим на умовах співфінансування.

Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.

Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова повідомила, що у рамках внесення змін до бюджету Луцька планують виділити мільйон на придбання житла атовцям.

«Ми неодноразово піднімали цю тему, я чув багато обіцянок, що програма буде виконуватися. Зараз у програмі є лише 6 мільйонів на придбання житла. Сподіваюся, ми проголосуємо і дамо ще мільйон», - зауважив депутат Андрій Покровський.

За його словами, на початку року у програмі передбачали 11,5 мільйона гривень на придбання житла, а спочатку взагалі йшлося про 15 мільйонів. Відтак, Андрій Покровський попросив повернути у програму кошти, яких не вистачає.

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Теги: АТО, атовці, житло, гроші
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