Мешканці чотирьох вулиць Ковеля сидітимуть без води





Про це повідомили у "Ковельводоканалі".



Внаслідок проведення аварійних робіт 26 вересня з 9:00 до 18:00 буде частково призупинено водопостачання.



Не буде води по вул. Грушевського, 18, вул. Толстого, вул. Руднєва, вул. Смірнова (від перехрестя вул.Грушевського).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через аварійно-відновлювальні роботи, які проводитимуть у Ковелі, тимчасово без водопостачання залишаться мешканці кількох вулиць.Про це повідомили у "Ковельводоканалі".Внаслідок проведення аварійних робіт 26 вересня з 9:00 до 18:00 буде частково призупинено водопостачання.Не буде води по вул. Грушевського, 18, вул. Толстого, вул. Руднєва, вул. Смірнова (від перехрестя вул.Грушевського).

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