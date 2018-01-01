Мешканці чотирьох вулиць Ковеля сидітимуть без води
Сьогодні, 12:15
Через аварійно-відновлювальні роботи, які проводитимуть у Ковелі, тимчасово без водопостачання залишаться мешканці кількох вулиць.
Про це повідомили у "Ковельводоканалі".
Внаслідок проведення аварійних робіт 26 вересня з 9:00 до 18:00 буде частково призупинено водопостачання.
Не буде води по вул. Грушевського, 18, вул. Толстого, вул. Руднєва, вул. Смірнова (від перехрестя вул.Грушевського).
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Про це повідомили у "Ковельводоканалі".
Внаслідок проведення аварійних робіт 26 вересня з 9:00 до 18:00 буде частково призупинено водопостачання.
Не буде води по вул. Грушевського, 18, вул. Толстого, вул. Руднєва, вул. Смірнова (від перехрестя вул.Грушевського).
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