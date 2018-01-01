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На Волині призначили директора психоневрологічного інтернату

На Волині призначили директора психоневрологічного інтернату
Директором Берестечківського психоневрологічного інтернату призначили Світлану Приходько.

Відповідне рішення ухвалили 26 вересня під час сесії Волиньради.

Рішення прийняли, враховуючи протокол конкурсної комісії обласної ради для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст.

Зауважимо, що Світлану Приходько призначили на 2 роки.

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Теги: психоневрологічний інтернат, Волинь, Світлана Приходько
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