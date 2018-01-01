На Волині призначили директора психоневрологічного інтернату
Сьогодні, 12:18
Директором Берестечківського психоневрологічного інтернату призначили Світлану Приходько.
Відповідне рішення ухвалили 26 вересня під час сесії Волиньради.
Рішення прийняли, враховуючи протокол конкурсної комісії обласної ради для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст.
Зауважимо, що Світлану Приходько призначили на 2 роки.
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Відповідне рішення ухвалили 26 вересня під час сесії Волиньради.
Рішення прийняли, враховуючи протокол конкурсної комісії обласної ради для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст.
Зауважимо, що Світлану Приходько призначили на 2 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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