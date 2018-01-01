В Україні заборонили популярну вакцину





Про це пише



Йдеться про препарат "Інфанрікс ІПВ" (Infanrix ipv) серій AC20B373AD, АС20В348ВА, повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.



Виробником ліків є ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз с.а., Бельгія. Реєстраційний номер препарату - 458/10-300200000.



Заборону встановили з вівторка, 25 вересня, через те, що препарати не пройшли державний контроль на території України, їх намагалися провезти за підробленими документами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні встановили постійну заборону на вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент) та поліомієліту.Про це пише Обозреватель Йдеться про препарат "Інфанрікс ІПВ" (Infanrix ipv) серій AC20B373AD, АС20В348ВА, повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.Виробником ліків є ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз с.а., Бельгія. Реєстраційний номер препарату - 458/10-300200000.Заборону встановили з вівторка, 25 вересня, через те, що препарати не пройшли державний контроль на території України, їх намагалися провезти за підробленими документами.

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