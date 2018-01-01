В Україні заборонили популярну вакцину
Сьогодні, 12:22
В Україні встановили постійну заборону на вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент) та поліомієліту.
Про це пише Обозреватель.
Йдеться про препарат "Інфанрікс ІПВ" (Infanrix ipv) серій AC20B373AD, АС20В348ВА, повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Виробником ліків є ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз с.а., Бельгія. Реєстраційний номер препарату - 458/10-300200000.
Заборону встановили з вівторка, 25 вересня, через те, що препарати не пройшли державний контроль на території України, їх намагалися провезти за підробленими документами.
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Про це пише Обозреватель.
Йдеться про препарат "Інфанрікс ІПВ" (Infanrix ipv) серій AC20B373AD, АС20В348ВА, повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Виробником ліків є ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз с.а., Бельгія. Реєстраційний номер препарату - 458/10-300200000.
Заборону встановили з вівторка, 25 вересня, через те, що препарати не пройшли державний контроль на території України, їх намагалися провезти за підробленими документами.
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