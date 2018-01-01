«Львівська – депресивний район», – луцький депутат

Депутат Луцькрадиназвав вулицю Львівську «депресивною» через відсутність майданчиків для дозвілля дітей та молоді.Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.Депутат зауважив, що з початку каденції «б’ється» за спортзал на Львівській. Тепер же хочуть «зняти» 800 тисяч з його ремонту.«Львівська – депресивний район. Там немає дитячих майданчиків, немає спортзалів», - сказав Собуцький.Натомість заступник меразаявив, що приміщення важко назвати спортзалом, адже воно знаходиться у підвалі і має площу 120 «квадратів».Микола Собуцький попросив виключити з проекту рішення пункт про зняття 800 тисяч, проте цю зміну обранці громади не підтримали.