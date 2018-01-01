«Львівська – депресивний район», – луцький депутат
Сьогодні, 12:31
Депутат Луцькради Микола Собуцький назвав вулицю Львівську «депресивною» через відсутність майданчиків для дозвілля дітей та молоді.
Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.
Депутат зауважив, що з початку каденції «б’ється» за спортзал на Львівській. Тепер же хочуть «зняти» 800 тисяч з його ремонту.
«Львівська – депресивний район. Там немає дитячих майданчиків, немає спортзалів», - сказав Собуцький.
Натомість заступник мера Костянтин Петрочук заявив, що приміщення важко назвати спортзалом, адже воно знаходиться у підвалі і має площу 120 «квадратів».
Микола Собуцький попросив виключити з проекту рішення пункт про зняття 800 тисяч, проте цю зміну обранці громади не підтримали.
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Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.
Депутат зауважив, що з початку каденції «б’ється» за спортзал на Львівській. Тепер же хочуть «зняти» 800 тисяч з його ремонту.
«Львівська – депресивний район. Там немає дитячих майданчиків, немає спортзалів», - сказав Собуцький.
Натомість заступник мера Костянтин Петрочук заявив, що приміщення важко назвати спортзалом, адже воно знаходиться у підвалі і має площу 120 «квадратів».
Микола Собуцький попросив виключити з проекту рішення пункт про зняття 800 тисяч, проте цю зміну обранці громади не підтримали.
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Коментарі 2
а навіщо ? краще нехай юзва ще одну хатинку побудує
а навіщо ? краще нехай юзва ще одну хатинку побудує
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