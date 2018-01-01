Луцький депутат назвав міську раду цирком
Сьогодні, 12:35
Депутат Борис Смаль назвав Луцьку міську раду цирком.
Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.
Борис Смаль нагадав, що коли голосували за заборону діяльності цирків на території міста, він цей проект рішення не підтримав.
«Я тоді не підтримував проект рішення, адже не хотів позбавляти лучан такого видовища. Я помилився. Цирк переїхав сюди. Те, що тут відбувається, не витримує ні сміху, ні здорового глузду», - зауважив обранець громади.
Варто зазначити, що питання внесення змін до бюджету депутати розглядають уже понад дві години.
Депутат Микола Яручик додав, що є регламент і його потрібно дотримуватися, надаючи слово усім охочим обранцям громади.
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Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.
Борис Смаль нагадав, що коли голосували за заборону діяльності цирків на території міста, він цей проект рішення не підтримав.
«Я тоді не підтримував проект рішення, адже не хотів позбавляти лучан такого видовища. Я помилився. Цирк переїхав сюди. Те, що тут відбувається, не витримує ні сміху, ні здорового глузду», - зауважив обранець громади.
Варто зазначити, що питання внесення змін до бюджету депутати розглядають уже понад дві години.
Депутат Микола Яручик додав, що є регламент і його потрібно дотримуватися, надаючи слово усім охочим обранцям громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
ще недавно боря був активним артистом цього цирку
ще недавно боря був активним артистом цього цирку
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