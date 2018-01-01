вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцькому геріатричному пансіонаті - «офіційний» очільник

У Луцькому геріатричному пансіонаті - «офіційний» очільник
Директором Луцького геріатричного пансіонату призначили Аллу Гнатюк.

Відповідне рішення ухвалили депутати Волиньради під час сесійного засідання 26 вересня.

Із Аллою Гнатюк укладуть контракт як із директором пансіонату. За планом контракту, жінка очолить заклад терміном на 5 років.

Укласти контракт із посадовицею доручили голові Волинської обласної ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кадри, призначення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька – величезна яма. ФОТО
Сьогодні, 12:46
Попри підтримку колективу: депутати «попросили» Касарду з «Проліска»
Сьогодні, 12:42
У Луцькому геріатричному пансіонаті - «офіційний» очільник
Сьогодні, 12:37
Луцький депутат назвав міську раду цирком
Сьогодні, 12:35
«Львівська – депресивний район», – луцький депутат
Сьогодні, 12:31
Схожі новини
«За які заслуги?» - луцький депутат про призначення молодого начальника «За які заслуги?» - луцький депутат про призначення молодого начальника
25 липень, 18:23
У Луцьку представили нового начальника управління транспорту У Луцьку представили нового начальника управління транспорту
17 липень, 11:59
Еск-заступник мера Фастова працюватиме на Волині Еск-заступник мера Фастова працюватиме на Волині
26 березень, 13:29
У Луцькраді – кадрові зміни У Луцькраді – кадрові зміни
16 січень, 09:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку сумніваються, що муніципали мають право евакуйовувати автівки
Сьогодні, 13:22
 0
Облрада дає мільйон на ремонт луцького перехрестя
Сьогодні, 13:11
 0
Луцькрада виділила 5 мільйонів на будівництво реабілітаційного центру для атовців
Сьогодні, 13:06
 0
У Луцьку патрульній поліції дали 200 тисяч гривень
Сьогодні, 13:03
 0
Луцькі муніципали почнуть евакуйовувати неправильно припарковані авто
Сьогодні, 13:03
 0
Медіа
відео
1/8