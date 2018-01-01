У Луцькому геріатричному пансіонаті - «офіційний» очільник

Аллу Гнатюк.



Відповідне рішення ухвалили депутати Волиньради під час сесійного засідання 26 вересня.



Із Аллою Гнатюк укладуть контракт як із директором пансіонату. За планом контракту, жінка очолить заклад терміном на 5 років.



Укласти контракт із посадовицею доручили голові Волинської обласної ради.

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