Попри підтримку колективу: депутати «попросили» Касарду з «Проліска»

Попри підтримку колективу та прохання місцевої громади, депутати Волиньради не підтримали призначенняна посаду директора санаторію матері і дитини «Пролісок».Це трапилося 26 вересня під час сесії Волиньради.Перед голосуванням щодо призначення на посаду директора комунального підприємства «Санаторій матері і дитини «Пролісок» на контрактній основі мешканці громади та працівники санаторію виступили на підтримку чинного директора Валентини Касарди.Сільський голова села Грем’ячезауважила, що нині громада горою стоїть за чинного директора.«Це санаторій, який сам себе побудував. Я маю право так говорити, бо я там працювала понад 13 років. Валентина Іванівна показала себе як мудрий керівник. Не треба казати, що хтось когось звозить - люди самі прийшли, щоб показати свою позицію... В цей санаторій хочуть приїжджати і приїжджають люди», - мовила Мельник. За її словами, санаторій «Пролісок має розвинуту інфраструктуру, все працює як годинник.«Був конкурс, обрали переможця, будь ласка, підтримайте, затвердіть. Не можна тримати колектив в напруженні», - додала вона.Заступник директора з медичної частинизауважив, що Касарда - чудовий керівник, а призначення на 3 місяці – занадто малий строк, адже апаратура має працювати та реалізовувати перспективний план розвитку закладу, який розробила Касарда.Депутатдодала що Касарда розбудувала заклад, а колектив просить її підтримати.«Люди сьогодні просто на вулиці підходять і цікавляться подальшою долею цього санаторію», - мовила депутат.Однак у підсумку лише 14 депутатів підтримали кандидатуру Касарди.«Знайдіть і порадьте гарного молодого менеджера з числа колективу, який буде працювати. Ви можете стати почесним директором санаторію», - сказав голова Волиньради