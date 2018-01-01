вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Попри підтримку колективу: депутати «попросили» Касарду з «Проліска»

Попри підтримку колективу: депутати «попросили» Касарду з «Проліска»
Попри підтримку колективу та прохання місцевої громади, депутати Волиньради не підтримали призначення Валентини Касарди на посаду директора санаторію матері і дитини «Пролісок».

Це трапилося 26 вересня під час сесії Волиньради.

Перед голосуванням щодо призначення на посаду директора комунального підприємства «Санаторій матері і дитини «Пролісок» на контрактній основі мешканці громади та працівники санаторію виступили на підтримку чинного директора Валентини Касарди.

Сільський голова села Грем’яче Наталія Мельник зауважила, що нині громада горою стоїть за чинного директора.

«Це санаторій, який сам себе побудував. Я маю право так говорити, бо я там працювала понад 13 років. Валентина Іванівна показала себе як мудрий керівник. Не треба казати, що хтось когось звозить - люди самі прийшли, щоб показати свою позицію... В цей санаторій хочуть приїжджати і приїжджають люди», - мовила Мельник. За її словами, санаторій «Пролісок має розвинуту інфраструктуру, все працює як годинник.

«Був конкурс, обрали переможця, будь ласка, підтримайте, затвердіть. Не можна тримати колектив в напруженні», - додала вона.

Заступник директора з медичної частини Леонід Оксенюк зауважив, що Касарда - чудовий керівник, а призначення на 3 місяці – занадто малий строк, адже апаратура має працювати та реалізовувати перспективний план розвитку закладу, який розробила Касарда.

Депутат Людмила Кирда додала що Касарда розбудувала заклад, а колектив просить її підтримати.

«Люди сьогодні просто на вулиці підходять і цікавляться подальшою долею цього санаторію», - мовила депутат.

Однак у підсумку лише 14 депутатів підтримали кандидатуру Касарди.

«Знайдіть і порадьте гарного молодого менеджера з числа колективу, який буде працювати. Ви можете стати почесним директором санаторію», - сказав голова Волиньради Ігор Палиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Валентина Касарда, Ігор Палиця, Волиньрада, Пролісок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинського майданівця призначили директором центру туризму
Сьогодні, 13:01
У центрі Луцька – величезна яма. ФОТО
Сьогодні, 12:46
Попри підтримку колективу: депутати «попросили» Касарду з «Проліска»
Сьогодні, 12:42
У Луцькому геріатричному пансіонаті - «офіційний» очільник
Сьогодні, 12:37
Луцький депутат назвав міську раду цирком
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
Руки геть від «Проліска»: у Волиньраді – мітинг на підтримку Касарди.ФОТО Руки геть від «Проліска»: у Волиньраді – мітинг на підтримку Касарди.ФОТО
Сьогодні, 10:20
Кращий волинський санаторій: як у сосновому лісі «цвіте» «Пролісок». ФОТО Кращий волинський санаторій: як у сосновому лісі «цвіте» «Пролісок». ФОТО
30 серпень, 17:37
У поліції розповіли, для чого «підозрілий «чемоданчик» на даху Волиньради У поліції розповіли, для чого «підозрілий «чемоданчик» на даху Волиньради
05 квітень, 10:31
Депутат поцікавився, як і де шукати Палицю Депутат поцікавився, як і де шукати Палицю
05 квітень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку сумніваються, що муніципали мають право евакуйовувати автівки
Сьогодні, 13:22
 0
Облрада дає мільйон на ремонт луцького перехрестя
Сьогодні, 13:11
 0
Луцькрада виділила 5 мільйонів на будівництво реабілітаційного центру для атовців
Сьогодні, 13:06
 0
У Луцьку патрульній поліції дали 200 тисяч гривень
Сьогодні, 13:03
 0
Луцькі муніципали почнуть евакуйовувати неправильно припарковані авто
Сьогодні, 13:03
 0
Медіа
відео
1/8