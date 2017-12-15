У Луцьку патрульній поліції дали 200 тисяч гривень
Сьогодні, 13:03
На потреби патрульної поліції у Луцьку виділили 200 тисяч гривень.
Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.
Депутат Ігор Поліщук зауважив, що у патрульних є труднощі з матеріально-технічним забезпеченням, тому з бюджету міста пропонують виділити 200 тисяч.
Гроші «перекинуть» із реалізації проекту з НЕФКО, які не встигнуть використати до кінця року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.
Депутат Ігор Поліщук зауважив, що у патрульних є труднощі з матеріально-технічним забезпеченням, тому з бюджету міста пропонують виділити 200 тисяч.
Гроші «перекинуть» із реалізації проекту з НЕФКО, які не встигнуть використати до кінця року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Облрада дає мільйон на ремонт луцького перехрестя
Сьогодні, 13:11
У Луцьку патрульній поліції дали 200 тисяч гривень
Сьогодні, 13:03
Волинського майданівця призначили директором центру туризму
Сьогодні, 13:01