У Луцьку патрульній поліції дали 200 тисяч гривень

На потреби патрульної поліції у Луцьку виділили 200 тисяч гривень.Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.Депутатзауважив, що у патрульних є труднощі з матеріально-технічним забезпеченням, тому з бюджету міста пропонують виділити 200 тисяч.Гроші «перекинуть» із реалізації проекту з НЕФКО, які не встигнуть використати до кінця року.