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У Луцьку патрульній поліції дали 200 тисяч гривень

У Луцьку патрульній поліції дали 200 тисяч гривень
На потреби патрульної поліції у Луцьку виділили 200 тисяч гривень.

Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.

Депутат Ігор Поліщук зауважив, що у патрульних є труднощі з матеріально-технічним забезпеченням, тому з бюджету міста пропонують виділити 200 тисяч.

Гроші «перекинуть» із реалізації проекту з НЕФКО, які не встигнуть використати до кінця року.

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Теги: патрульна поліція, Луцьк, гроші
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