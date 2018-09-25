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У центрі Луцька – величезна яма. ФОТО

У центрі Луцька – величезна яма. ФОТО
У Луцьку на вулиці Потапова утворилася величезна яма.

Про це на платформі "Відкрите місто" повідомила користувачка Indi Go.

"Сьогодні, 25.09.18 пошкодила підвіску і капот свого авто, завдяки бездіяльності комунальників і дорожніх служб. Щиро дякую за турботу!!!!" - йдеться у дописі.

У центрі Луцька – величезна яма. ФОТО
У центрі Луцька – величезна яма. ФОТО
У центрі Луцька – величезна яма. ФОТО
У центрі Луцька – величезна яма. ФОТО

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Теги: дороги, ремонт
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Коментарі 1
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Порушив ПДР не достримався безпечної швидкості та внаслідок чого пошкодив своє ТЗ... Це ще добре що поруч не було людей чи дітей...
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