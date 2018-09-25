У центрі Луцька – величезна яма. ФОТО





Про це на платформі "Відкрите місто" повідомила користувачка Indi Go.



"Сьогодні, 25.09.18 пошкодила підвіску і капот свого авто, завдяки бездіяльності комунальників і дорожніх служб. Щиро дякую за турботу!!!!" - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Потапова утворилася величезна яма.Про це на платформі "Відкрите місто" повідомила користувачка"Сьогодні, 25.09.18 пошкодила підвіску і капот свого авто, завдяки бездіяльності комунальників і дорожніх служб. Щиро дякую за турботу!!!!" - йдеться у дописі.

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