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Луцькрада виділила 5 мільйонів на будівництво реабілітаційного центру для атовців

Луцькрада виділила 5 мільйонів на будівництво реабілітаційного центру для атовців
На сесії Луцької міської ради виділили п'ять мільйонів гривень на будівництво реабілітаційного центру для учасників АТО.

Відповідне рішення прийняли у середу, 26 вересня.

У міськраді зазначають, що тендер на придбання вживаних тролейбусів не відбувся. Причиною цього стала відмова потенційних учасників тендеру, брати участь у конкурсі. То ж наразі у міськраді вирішили, що частину грошей, які планували віддати на закупівлю тролейбусів, можна «прекинути» на будівництво центру реабілітації.

Відтак, депутати прийняли рішення виділити п'ять мільйонів гривень, які були тимчасово зняті на серпневій позачерговій сесії Луцької міської ради, спрямувати на будівництво центру реабілітації учасників АТО та членів їх сімей КП «Центр первинної медичної допомоги».

Нагадаємо, що депутати Луцької міської ради у серпні цього року зі скандалом «перекинули» 5 мільйонів гривень з будівництва реабілітаційного центру для воїнів АТО на школу №27.

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Теги: гроші, Луцьк, атовець, Луцькрада, реабілітаційний центр
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