У Луцьку сумніваються, що муніципали мають право евакуйовувати автівки





Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.



Під час доповіді керівника Луцької місцевої прокуратури депутат Анна Мовяк поцікавилася, чи є повноваження у муніципальної варти займатися евакуацією авто.



Керівник Луцької місцевої прокуратури Василь Корнесюк відповів, що йому потрібно вивчити законодавство, порівняти з проектом рішення і тоді він зможе надати юридичний коментар.

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