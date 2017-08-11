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У Луцьку сумніваються, що муніципали мають право евакуйовувати автівки

У Луцьку сумніваються, що муніципали мають право евакуйовувати автівки
У Луцьку висловили сумнів, що муніципали мають юридичне право евакуйовувати неправильно припарковані автомобілі.

Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.

Під час доповіді керівника Луцької місцевої прокуратури депутат Анна Мовяк поцікавилася, чи є повноваження у муніципальної варти займатися евакуацією авто.

Керівник Луцької місцевої прокуратури Василь Корнесюк відповів, що йому потрібно вивчити законодавство, порівняти з проектом рішення і тоді він зможе надати юридичний коментар.

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Теги: авто, муніципали
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