У Луцьку сумніваються, що муніципали мають право евакуйовувати автівки
Сьогодні, 13:22
У Луцьку висловили сумнів, що муніципали мають юридичне право евакуйовувати неправильно припарковані автомобілі.
Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.
Під час доповіді керівника Луцької місцевої прокуратури депутат Анна Мовяк поцікавилася, чи є повноваження у муніципальної варти займатися евакуацією авто.
Керівник Луцької місцевої прокуратури Василь Корнесюк відповів, що йому потрібно вивчити законодавство, порівняти з проектом рішення і тоді він зможе надати юридичний коментар.
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Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.
Під час доповіді керівника Луцької місцевої прокуратури депутат Анна Мовяк поцікавилася, чи є повноваження у муніципальної варти займатися евакуацією авто.
Керівник Луцької місцевої прокуратури Василь Корнесюк відповів, що йому потрібно вивчити законодавство, порівняти з проектом рішення і тоді він зможе надати юридичний коментар.
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