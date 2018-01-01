Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 вересня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

с. Вощатин



2.09:00 – 17:00

м.Вол.-Вол.: вул.Г.Жежко



Іваничівський район



1.10:00-17:00

с.Милятин



місто Луцьк



1. 13:00-17:00 Стоматкабінет, аптека, магазин, дитячий садок №49, Вест проект, Держархів Пр. Соборності 31-37а

2. 09:00-17:00 Громадський центр, Рандеву, маг.Сімейний, Торгова палата, маг.Упаковка, автозапчастини Вул. Сільська, Гребінки, Залізняка, Тесленка, Яровиця



Луцький район



1. КТП-378 09:00 – 17:00 СГТзОВ "Лище" (Тракторна бригада)



Любомльський та Шацький райони



1. ПЛ 04кВ КТП-255 9:00-17:00 с.Світязь

2. ПЛ 04кВ КТП-35 9:00-17:00 с.Головно

3. ПЛ 04кВ КТП417 9:00-18:00 с.Головно

4. ПЛ 04кВ КТП-76 9:00-18:00 с.Радехів

5. ПЛ 04кВ КТП-269 9:00-17:00 с.Пульмо

6. ПЛ 04кВ КТП- 259 9:00-17:00 с.Світязь

7. ПЛ- 10кВ Л 52 01 від лр 226доЛ 26 -04 вн 181 9:00-17:00 Школа Дит Садок Бригада Саміличі с.Заозерне, с Власюки, с Саміличі Частково



Любешівський район



1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-173 10:00-17:00 с. Підкормілля вул. Садова

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-10 10:00-17:00 Магазин с. Великий Курінь, вул. Незалежності (частково), вул Соборності (частково)

3. КТП-281 10:00-17:00 с. Залаззя вул. Першотравнева, Зелена

4. ПЛ-0,4 кВ Л-1, 2 від КТП-125 10:00-17:00 Магазин ФОП Тарасюк О.М., магазин ФОП Мокич Н.С., побут с. Вітуле, вул. Молодіжна, вул. Лісова



Маневицький район



1. ПЛ-10 кВ, Л-65-05 від ВН-21 (ЗТП-272 для ремонту ПР-10

КТП-225. 11:00-17:00 КТП-225, с. Боровичі - Боровичівська сільська рада (млин).

КТП-306 - Боровичівська сільська рада (пожежне депо), ФОП Мережа П.Ф. (буд. майданчик), ФО Лисюк О.М. (фуражний склад).

КТП-481 - Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ФОП Шопулко В.А. (магазин), Церква.

КТП-117 - Районний відділ освіти (школа), ФОП Мельник Валентина Лаврентіївна (магазин).

КТП-118.

КТП-320 - ФОП Шопулко В.А. (магазин).

КТП-277 - Боровичівська сільська рада (дит. садок, будинок культури), СП "Маневицьке ОПГХ" (бар «Скіф»), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (прод. магазин), Молитовний будинок, ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).

КТП-120, с. Грузятин - Боровичівська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, ФОП Мандзюк Л.І. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-119.

КТП-274 - Районний відділ освіти (школа), ФОП Аршулік П.М. (кіоск), Церква, ФОП Шавук Л.М. (ларьок).



Рожищенський район



1. 9:00-17:00 с.Уляники церква с.Уляники вул. Молодіжна, Зелена

2. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м. Рожище притулок, дитсадок, приміщення пенсійного фонду, КНС, м.Рожище вул. Куліша, Шевченка.

3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-418 9:00-17:00 с.Вічині школа. с.Вічині вул. Центральна, Шкільна, Ветеранів, Ранкова.

4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП с.Навіз вул. Журавлинна, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна



Турійський район



1. 09:00-15:30 ТзОВ «Спартак»- забійний цех, ФГ «Миліщук»- артсвердловина, СКЗ, ФАП с.Клюськ

2. ПЛ-0,4 кВ

КТП-78

09:00-16:30 Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 27 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00с. Вощатин2.09:00 – 17:00м.Вол.-Вол.: вул.Г.Жежко1.10:00-17:00с.Милятин1. 13:00-17:00 Стоматкабінет, аптека, магазин, дитячий садок №49, Вест проект, Держархів Пр. Соборності 31-37а2. 09:00-17:00 Громадський центр, Рандеву, маг.Сімейний, Торгова палата, маг.Упаковка, автозапчастини Вул. Сільська, Гребінки, Залізняка, Тесленка, Яровиця1. КТП-378 09:00 – 17:00 СГТзОВ "Лище" (Тракторна бригада)1. ПЛ 04кВ КТП-255 9:00-17:00 с.Світязь2. ПЛ 04кВ КТП-35 9:00-17:00 с.Головно3. ПЛ 04кВ КТП417 9:00-18:00 с.Головно4. ПЛ 04кВ КТП-76 9:00-18:00 с.Радехів5. ПЛ 04кВ КТП-269 9:00-17:00 с.Пульмо6. ПЛ 04кВ КТП- 259 9:00-17:00 с.Світязь7. ПЛ- 10кВ Л 52 01 від лр 226доЛ 26 -04 вн 181 9:00-17:00 Школа Дит Садок Бригада Саміличі с.Заозерне, с Власюки, с Саміличі Частково1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-173 10:00-17:00 с. Підкормілля вул. Садова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-10 10:00-17:00 Магазин с. Великий Курінь, вул. Незалежності (частково), вул Соборності (частково)3. КТП-281 10:00-17:00 с. Залаззя вул. Першотравнева, Зелена4. ПЛ-0,4 кВ Л-1, 2 від КТП-125 10:00-17:00 Магазин ФОП Тарасюк О.М., магазин ФОП Мокич Н.С., побут с. Вітуле, вул. Молодіжна, вул. Лісова1. ПЛ-10 кВ, Л-65-05 від ВН-21 (ЗТП-272 для ремонту ПР-10КТП-225. 11:00-17:00 КТП-225, с. Боровичі - Боровичівська сільська рада (млин).КТП-306 - Боровичівська сільська рада (пожежне депо), ФОП Мережа П.Ф. (буд. майданчик), ФО Лисюк О.М. (фуражний склад).КТП-481 - Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ФОП Шопулко В.А. (магазин), Церква.КТП-117 - Районний відділ освіти (школа), ФОП Мельник Валентина Лаврентіївна (магазин).КТП-118.КТП-320 - ФОП Шопулко В.А. (магазин).КТП-277 - Боровичівська сільська рада (дит. садок, будинок культури), СП "Маневицьке ОПГХ" (бар «Скіф»), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (прод. магазин), Молитовний будинок, ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).КТП-120, с. Грузятин - Боровичівська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, ФОП Мандзюк Л.І. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-119.КТП-274 - Районний відділ освіти (школа), ФОП Аршулік П.М. (кіоск), Церква, ФОП Шавук Л.М. (ларьок).1. 9:00-17:00 с.Уляники церква с.Уляники вул. Молодіжна, Зелена2. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м. Рожище притулок, дитсадок, приміщення пенсійного фонду, КНС, м.Рожище вул. Куліша, Шевченка.3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-418 9:00-17:00 с.Вічині школа. с.Вічині вул. Центральна, Шкільна, Ветеранів, Ранкова.4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП с.Навіз вул. Журавлинна, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна1. 09:00-15:30 ТзОВ «Спартак»- забійний цех, ФГ «Миліщук»- артсвердловина, СКЗ, ФАП с.Клюськ2. ПЛ-0,4 кВКТП-7809:00-16:30 Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин

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